Come vedere tutto Wimbledon 2024 in diretta streaming dall'estero

È tutto pronto per la partenza di Wimbledon 2024, il torneo di tennis più atteso dell’anno. Si parte lunedì 1° luglio con il primo turno (le qualificazioni sono in corso in queste ore) e il torneo si concluderà dopo due settimane. Per guardare i match è possibile seguire i canali Eurosport, disponibili tramite Discovery+ oltre che su Sky e in streaming su NOW.

Per guardare Wimbledon 2024 in diretta streaming dall’estero e con commento italiano è sufficiente ricorrere a un piccolo trucco: basta una VPN (scegliendo un server italiano) per poter collegarsi a una delle piattaforme di streaming italiane che trasmette il torneo di tennis, come NOW (attivando il Pass Sport) oppure Discovery+ o ancora il sito di Eurosport.

La VPN da attivare oggi NordVPN. Con il piano biennale, con garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni, è possibile accedere alla VPN con un prezzo scontato di 3,39 euro al mese. Per attivare la promozione basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, accessibile premendo sul box qui di sotto.

Come vedere Wimbledon 2024 dall’estero in streaming: la procedura

La procedura da seguire per vedere le partite di Wimbledon 2024 in diretta streaming dall’estero è semplicissima. Ecco i passaggi da seguire:

attivare NordVPN , in modo da poter contare su di una VPN illimitata per accedere a Internet senza limiti

, in modo da poter contare su di una VPN illimitata per accedere a Internet senza limiti installare NordVPN sul proprio dispositivo e attivare la connessione VPN scegliendo un server italiano

collegarsi a una delle piattaforme di streaming italiane (o al sito di Eurosport) che trasmettono Wimbledon per vedere tutti i match in programmazione

Come sottolineato in precedenza, la VPN da attivare in questo momento è NordVPN. Il servizio in questione ha un costo di 3,39 euro al mese per chi sceglie il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.