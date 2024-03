Come vedere Un giorno in Pretura in streaming dall'estero

Un giorno in pretura, programma televisivo condotto da Roberta Petrelluzzi, va in onda in diretta tv su Rai 3 e in streaming su RaiPlay.

Sono numerosi i fan della trasmissione che ha per oggetto i processi in corso nelle aule dei tribunali italiani, giunta quest’anno alla sua trentasettesima edizione. Alcuni di loro vivono o si trovano momentaneamente all’estero: quest’ultimi, a causa delle restrizioni geografiche che bloccano la riproduzione dei contenuti di RaiPlay al di fuori dei confini italiani, per guardare Un giorno in pretura in streaming dall’estero devono scaricare l’app RaiPlay e attivare una VPN, servizio attraverso cui è possibile simulare una connessione dall’Italia superando così il blocco geografico. Al momento la migliore VPN per lo streaming è NordVPN.

Come vedere Un giorno in pretura in streaming all’estero: la guida

Ricapitolando quanto appena detto, la visione in streaming di Un giorno in pretura all’estero richiede il download dell’app RaiPlay e l’attivazione di una VPN.

Per quanto riguarda il servizio VPN, oggi il punto di riferimento è NordVPN: dispone di una velocità di connessione di gran lunga superiore rispetto alla concorrenza e offre funzionalità per la sicurezza extra tali da essere una spanna sopra tutte le altre.

Il piano di due anni di NordVPN è in offerta a 3,99 euro al mese invece di 8,29 euro, con la possibilità di regalare tre mesi extra gratuiti a un proprio amico.

Al termine della sottoscrizione, scarica l’app NordVPN sul dispositivo dove intendi guardare Un giorno in pretura ed esegui il login con le tue credenziali di accesso. Fatto questo, seleziona uno dei server VPN posizionati in Italia per simulare una connessione dal nostro Paese: così facendo bypasserai le restrizioni geografiche che bloccano la visione dei contenuti di RaiPlay all’estero.

È tutto: ora apri all’app RaiPlay, seleziona il riquadro della diretta di Rai 3 o del programma Un giorno in pretura, e goditi la sua visione.