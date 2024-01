Come vedere Zverev-Alcaraz in streaming dall'estero (Australian Open)

A chiudere il calendario dei quarti di finale dell’Australian Open 2024 saranno Zverev e Alcaraz, con il match che avrà inizio non prima delle 10:30 ora italiana di mercoledì 24 gennaio. L’incontro sarà visibile in streaming su DAZN con il piano Start, che include i canali di Eurosport. Chi si trova all’estero, invece, non potrà guardare la partita a causa del blocco geografico imposto dal provider di rete nazionale. Anche se, in realtà, una soluzione per superare il problema c’è.

Per vedere Zverev-Alcaraz in streaming dall’estero occorre attivare una VPN come NordVPN, grazie alla quale è possibile simulare una connessione dall’Italia superando in questo modo l’ostacolo delle restrizioni geografiche. Perché NordVPN? Il motivo è semplice: al momento è la migliore VPN in termini di velocità di connessione e sicurezza.

Australian Open, Zverev-Alcaraz: come vedere la partita in streaming dall’estero

La visione dall’estero dell’incontro dell’Australian Open Zverev-Alcaraz prevede l’abbonamento al piano Start di DAZN e l’attivazione di una VPN come NordVPN.

Il pacchetto Start di DAZN è disponibile su questa pagina a partire da 11,99 euro al mese, scegliendo l’opzione Annuale – Pagamento dilazionato. Inclusi nel piano il meglio del basket italiano ed europeo, il volley, la boxe, una selezione di match del campionato NFL, la UFC, la Champions League femminile e la diretta dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, grazie a cui è possibile vedere l’Australian Open e il Roland Garros.

Fatto questo, procedi con l’attivazione di uno dei piani di NordVPN.

Te la consigliamo perché è la VPN più veloce disponibile in Italia e anche la più sicura. Oggi i piani di due anni sono in offerta da 3,99 euro al mese anziché 8,29 euro, con sconti fino al 63%.

Dopo la sua attivazione, scarica l’app di NordVPN, esegui l’accesso con le tue credenziali, dopodiché scegli uno dei server VPN posizionati in Italia per simulare una connessione dal nostro Paese e aggirare in questo modo le restrizioni geografiche.

È tutto: ora puoi aprire l’app DAZN, “sintonizzarti” sui canali Eurosport e goderti dall’estero lo spettacolo del quarto di finale dell’Australian Open tra Zverev e Alcaraz.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.