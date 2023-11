Compra adesso lo Xiaomi Redmi Note 11S, è al minimo storico

Gli utenti che sono soliti dare un’occhiata alle migliori offerte di Amazon, ricorderanno che circa un anno e mezzo fa c’era un dispositivo super venduto tra gli smartphone. Come è possibile notare anche oggi, quel dispositivo è ritornato alla carica, peraltro con un prezzo straordinario. Si tratta dello Xiaomi Redmi Note 11S, telefono super equilibrato e adatto ad ogni tipo di utilizzo.

In occasione di questa finestra del Black Friday 2023, 23il prodotto cinese è ancora una volta il mattatore del mercato smartphone. Con la sua fotocamera quadrupla, il suo ampio schermo e la sua batteria fenomenale, mette sotto molti telefoni attuali.

Lo Xiaomi Redmi Note 11S oggi costa il 36% in meno rispetto al suo prezzo abituale: chiunque fosse interessato potrà infatti acquistarlo per soli 149,90 €. Si tratta della versione italiana che offre anche due anni di garanzia.

Lo Xiaomi Redmi Note 11S è ancora il più venduto

Tutto parte da un display che occupa quasi per intero la parte frontale del dispositivo. Lo Xiaomi Redmi Note 11S mostra un pannello FHD+ da ben 6,43″ di ampiezza, dotato di 90Hz di refresh rate.

L’hardware è ben fornito con un processore MediaTek Helio G96 con di fianco 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibile, mentre la fotocamera vanta un sensore da 108 MP. Grande autonomia: la batteria da 5000 mAh non faticherà a portare lo smartphone a fine giornata.

Un prodotto del genere non può essere altro che l’oggetto principale delle valutazioni di coloro che stanno per acquistare uno smartphone nuovo. Xiaomi con il suo Redmi Note 11S ha costruito un vero e proprio dominio, proponendolo oggi al 36% di sconto per un totale di 149,90 €.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.