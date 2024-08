Compra gratis su Amazon con l’offerta buoni acquisto di Crédit Agricole

Sognare giornate di shopping online senza spendere un euro non è più un’utopia. Con l’irresistibile offerta buoni acquisto di Crédit Agricole, è ora possibile fare acquisti su Amazon gratuitamente. Questo grazie alla ghiotta offerta di 250 € in buoni Amazon, carta di debito Visa a canone zero per due anni e anche carta di credito American Express gratuita per il primo anno. Un pacchetto davvero invitante.

Aprire il conto corrente online con Crédit Agricole riserva tantissime altre sorprese. Per i primi nove mesi, infatti, il canone è azzerato. Se mantieni un saldo di almeno 5.000 euro o accrediti lo stipendio o la pensione, non dovrai più pagarlo. Vediamo insieme nel dettaglio gli altri vantaggi.

Tanti vantaggi oltre all’offerta buoni acquisto

Diventare titolare del conto Crédit Agricole vuol dire accedere a una serie di vantaggi. La carta di debito Visa, ad esempio, non prevede costi di gestione per i primi due anni e ti consente di prelevare gratuitamente presso gli sportelli ATM del gruppo. I bonifici tramite piattaforma online? Anche quelli sono gratuiti.

Interessante è anche la promozione legata alla carta di debito, che consente di ottenere coupon acquisto fino a 100 euro. In più, con l’iniziativa “porta un amico”, guadagni altri 150 euro in buoni, ricevendo un buono di 25 euro per ogni nuovo cliente portato. La carta di credito Oro American Express, invece, è richiedibile direttamente attraverso l’app di Crédit Agricole.

Non c’è mai stato momento migliore per aprire il conto corrente online di Crédit Agricole. I vantaggi sono numerosi e reali, dall’offerta buoni acquisto ai vari servizi gratuiti che accompagnano l’apertura del conto. Non aspettare che qualcuno ti racconti quanto sia vantaggioso, scoprilo tu stesso e preparati a fare acquisti senza pensieri, iniziando proprio oggi.