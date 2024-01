Compra il Redmi Note 13 Pro+ 5G e hai in regalo il Redmi Watch4

Vi è mai capitato di dare uno sguardo ad un’offerta interessante e di capire che, oltre al risparmio, c’è un altro vantaggio? Oggi su Amazon ecco lo smartphone di alto livello che in sconto regala anche uno smartwatch. Si tratta del Redmi Note 13 Pro+ 5G, un dispositivo che nasce sotto l’ala protettrice di Xiaomi e che oggi rappresenta il meglio tra i dispositivi Android.

Con un ampio schermo senza bordi, tre fotocamere e specifiche tecniche di rilievo, il Redmi Note 13 Pro+ 5G è oggi in sconto del 17%. Costerà dunque solo 449,90 € e regalerà a chi lo acquista un Redmi Watch4.

Un acquisto con regalo, il super sconto sul Redmi Note 13 Pro+ 5G

Con a bordo il processore MediaTek Dimensity 7200 Ultra, questo Redmi Note 13 Pro+ 5G è davvero performante. A questo ci unisce 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Ovviamente non manca il comparto fotografico con tre sensori di cui il migliore da 200 MP con OIS.

Il display è un’unità da ben 6,67″ Super QHD di tipo Crystal Clear, un piacere per gli occhi. La batteria è da 5000 mAh con ricarica a 120W.

Ritrovarsi di fronte ad una soluzione del genere, con uno smartphone pieno di caratteristiche tecniche ottime e soprattutto con uno smartwatch in regalo, non è roba da tutti i giorni. Il Redmi Note 13 Pro+ 5G rappresenta al momento uno dei migliori prodotti nel mondo della telefonia e con questo prezzo non può che essere una grande occasione. Le sue performance sono di indubbio valore, così come la bellezza del Redmi Watch 4.

Grazie ad uno sconto del 17% oggi disponibile su Amazon, entrambi i prodotti potranno finire a casa vostra per un totale di 449,90 €. Bisognerà attendere fino a giovedì 8 febbraio, siccome il telefono non è ancora disponibile in Italia.

