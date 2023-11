Compra subito l'OPPO Reno10 Pro, sconto da 150 euro su Amazon

Tra i dispositivi più importanti oggi in vendita su Amazon c’è sicuramente l’Oppo Reno10, smartphone che offre la connessione 5G e specifiche da top. Uno degli aspetti principali è sicuramente lo sconto.

Con il 23% in meno infatti costerà solo 499,99 € che potrà essere restituito fino al 31 gennaio 2024.

Oppo Reno10 Pro, le specifiche tecniche

Il capolavoro di Oppo è sotto gli occhi di tutti con un dispositivo in grado di sorprendere sia esteticamente che dal punto di vista hardware. Il nuovo Reno10 Pro è uno smartphone che vanta linee sinuose e una curvatura su entrambi i lati del display, in modo da avvolgere quasi il frame laterale.

Venendo proprio allo schermo si tratta di un pannello da 6,7″ di tipo 3D AMOLED che vanta una risoluzione in full HD+ con 120 Hz di refresh rate e con protezione visiva. Con oltre 1,07 miliardi di colori, le immagini saranno praticamente impeccabili. Per quel che concerne il lato multimediale, ecco una configurazione tripla per la fotocamera con un sensore principale Sony IMX890 da 50 MP con OIS. Gli altri due sensori sono rispettivamente da 32 e 8 MP.

La configurazione di oggi presenta una memoria interna da 256 GB e una memoria RAM da ben 12 GB.

Uno dei punti di forza sta certamente nella grande efficienza energetica, con la batteria da 4600 mAh. Con la ricarica rapida SuperVOOC da 80W, l’Oppo Reno10 è in grado di ricaricarsi fino al 100% in soli 30 minuti.

Smartphone di questo genere non solo sono più performanti della media, ma riescono a garantire anche prezzi contenuti. L’Oppo Reno10 oggi su Amazon arriva con il 23% di sconto, ciò significa che costerà 499,99 € con due anni di garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.