Compressore portatile potentissimo e piccolissimo, super promo Amazon

Tutte le volte che un compressore portatile finisce su Amazon in sconto, gli utenti vanno in visibilio. Oggi ce n’è uno davvero molto performante che garantisce prestazioni di livello.

Tutti gli utenti che vogliono portarlo a casa, dovranno spendere solo 35,69 € grazie all’11% di sconto.

Il compressore perfetto da tenere in auto o nella moto

Il nuovo design del compressore d’aria presenta una finta fibra di carbonio a rendere il tutto molto bello da vedere. Questo conferisce anche una spiccata resistenza ai graffi e agli urti. È inoltre presente un ventola per il raffreddamento durante la fase di gonfiaggio, che in genere comporta il surriscaldamento.

Il compressore è dotato di uno schermo LCD luminoso e di una torcia a LED con tre modalità, ovvero semplice illuminazione, strobo ed SOS. Il compressore portatile è in grado di gonfiare pneumatici, ma può anche caricare dispositivi come se fosse un power bank.

Sono ben 5 le modalità preimpostate che possono essere usate in base alle diverse esigenze di gonfiaggio e una modalità libera per impostare manualmente la pressione desiderata, che può andare da 3 a 150 psi.

La portabilità è uno dei punti forti, grazie alle dimensioni ridotte e al design leggero. È presente anche un display LCD ad alta luminosità per dare un’occhiata a tutte le informazioni relative all’uso.

Questa volta il compressore portatile in questione è davvero interessante e costa anche meno rispetto ad altre varianti di brand più famosi. Grazie alle sue caratteristiche tecniche può aiutare gli utenti in emergenza ed oggi costa anche molto poco. C’è l’11% di sconto, con un’offerta a tempo che durerà ancora per poco. Il prezzo finale sarà di 35,69 € con due anni di garanzia e con la spedizione entro questo venerdì.

