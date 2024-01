Computer desktop HP all-in-one con display da 27" in esclusiva

Non serve affidarsi sempre alla solita forma mentis quando si acquista un nuovo computer desktop. Da ormai diversi anni esistono soluzioni molto meno dispendiose in termini di spazio, come i famosi PC all-in-one. Sotto questo aspetto l’azienda maestra nel settore è sicuramente HP, che infatti questa volta mette a disposizione un prodotto straordinario proprio su Amazon.

Le caratteristiche tecniche di questo computer sono indiscutibili, così come lo è il suo fattore estetico. Essendo solo schermo, con mouse e tastiera al seguito, questo dispositivo risulta bello da vedere e performante al punto giusto.

Oggi su Amazon arriva a 649,99 € nella sua versione da 27″ con il 16% di sconto. Sono due gli anni di garanzia.

Compra ora il computer “tutto in uno” su Amazon, l’HP è il migliore

Avere a disposizione un computer che sia solo display, non è roba da tutti i giorni. Questo HP all-in-one è ottimo dal punto di vista delle specifiche con il processore Ryzen 3 di AMD, 8 GB di RAM e 512 GB di SSD.

Per quanto riguarda il comparto audio, ci sono degli speaker integrati mentre il sistema operativo sarà ovviamente Windows 11.

Venendo alle conclusioni, scatta in maniera lecita una domanda: a cosa serve un computer all-in-one? Il discorso è molto semplice semplice: se non volete avere troppo ingombro sulla vostra scrivania, prediligendo un design pulito e la qualità del marchio HP, non potete esitare a comprarlo.

Oltre a questo ci sono anche specifiche tecniche degne di nota, a partire dal processore fino ad arrivare alla scheda video integrata e al display molto ampio. Il prezzo non può passare in secondo piano, siccome essendo ribassato del 16% rispetto al solito, porta il costo finale a 649,99 €. Ricordiamo che ci sono due anni di garanzia e la spedizione entro mercoledì 10 gennaio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.