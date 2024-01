Computer HP All-in-One da 22" con 8 GB di RAM in sconto di 100 €

Anche oggi HP è il marchio da battere, almeno per quanto riguarda i computer desktop. Su Amazon spunta una grande offerta che riguarda l’All-in-One, quello da 22″.

Con uno sconto del 19%, il prezzo scende oggi a 429,99 € con due anni di garanzia e spedizione assicurata entro domani.

L’HP All-in-One è in promo, le specifiche tecniche

Dopo aver guardato le immagini, certamente molto accattivanti e che mostrano un design estremamente moderno, gli utenti vogliono conoscere le specifiche tecniche. Questo computer desktop di HP è davvero ottimo siccome include un processore Intel Celeron J4025 con 8 GB di memoria RAM e con 256 GB di memoria SSD interna. Il display è un’unità IPS da 22″ di ampiezza con risoluzione full HD. Ovviamente non manca la connessione Wi-Fi.

Ovviamente non ci sono problemi per quanto riguarda l’audio siccome ci sono degli speaker integrati dalla potenza di 2W. Da ricordare, a scanso di equivoci, che questo prodotto non è assolutamente touchscreen.

Come tutti gli altri computer desktop, anche questo include delle caratteristiche interessanti che possono servire a chi lavora alla scrivania. HP del resto è da sempre indice di grande qualità e lo dimostra con questo prodotto All-in-One che effettivamente non ha bisogno di altre componenti di contorno. Ricordiamo chiaramente che all’interno della scatola ci sono anche mouse e tastiera, che non andranno dunque comprati a parte.

Oggi il prezzo di questo computer scende del 19%, per cui il risparmio sarà di 100 € sul totale. Basteranno 429,99 € per portare a casa un dispositivo davvero molto equilibrato e soprattutto ben valutato da utenti. Saranno due gli anni di garanzia a disposizione e la spedizione avverrà entro un giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.