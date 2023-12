Computer portatile da 16 GB di RAM in SUPER SCONTO su Amazon

Se stavate cercando il vostro nuovo computer portatile, sappiate che siete capitati nel posto giusto al momento giusto. Oggi il PC perfetto lo offre Jumper, azienda che di solito si fa vedere su Amazon con prezzi davvero interessanti. Oggi il suo S5 Max è in grande sconto con un prezzo molto basso e con due anni di garanzia.

Chiunque volesse acquistare un computer portatile molto sottile, semplice da trasportare e performante al punto giusto potrà affidarsi a questo prodotto. Il prezzo è di soli 279,99 € in sconto sul famoso sito e-commerce ma probabilmente resterà tale solo per qualche ora.

Il portatile di Jumper è sempre in prima linea, ecco le specifiche

Il Jumper S5 Max è un computer portatile con uno schermo da 16″ in full HD e con a bordo un processore Intel Celeron in grado di raggiungere i 2,9 Ghz. A seguire ci sono 16 GB di memoria RAM e 512 GB di memoria SSD. Non manca nulla in termini di connettività.

Riuscire a portare a casa un computer di questo genere non può fare altro che bene a chi ha bisogno di studiare, lavorare o fare altre operazioni ricorrenti. Di certo non sarà il portatile perfetto per effettuare editing di video o magari lavorare a certi livelli grafici, ma non mancherà null’altro. Il Jumper S5 Max è una garanzia anche in termini di trasportabilità viste le sue dimensioni ed il suo peso.

Tutti gli utenti che sono interessati al suo acquisto, lo trovano disponibile su Amazon ancora oggi a 279,99 €. La garanzia sarà almeno di un anno e la spedizione sarà assicurata entro la fine di questo 2023. Il periodo di reso come sempre è di un mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.