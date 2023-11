Computer portatile da 16 pollici FHD in sconto del 72% su Amazon

Avere a disposizione un computer portatile come quello proposto oggi da Jumper è un vero e proprio vantaggio. Il suo prezzo basso non va ad inficiare sulle specifiche, davvero interessanti così come l’estetica.

Oggi il prezzo arriva a 279,99 € e come al solito comprende anche un anno di garanzia da parte del produttore.

Il Jumper da 16″ in sconto su Amazon, le specifiche

Avere un computer portatile che riesca a garantire determinate caratteristiche tecniche è fondamentale sia in ambito lavorativo che ricreativo. A tal proposito un prodotto del marchio Jumper potrebbe essere ideale, soprattutto alla luce della grande ampiezza dello schermo di cui gode. Si parla infatti di una diagonale da ben 16″ con risoluzione in full HD. I colori sono bilanciati al punto giusto e l’ampiezza per quanto riguarda l’angolo di visione è soddisfacente.

Passando al la hardware vero e proprio, all’interno ecco un processore Intel Celeron N, coadiuvato da una memoria RAM da 4 GB e da una memoria interna SSD da 128 GB. La connettività è garantita siccome c’è il Wi-Fi e anche il Bluetooth 4.0.

In questa versione 2023, il computer portatile Jumper garantisce ottime prestazioni e anche la presenza del pacchetto Office 365 completo gratis per un anno.

Come hanno dimostrato le caratteristiche tecniche, il computer portatile Jumper è davvero l’ideale per chi non ha esigenze troppo alte. Costa poco, è abbastanza performante ed è semplice da trasportare alla luce delle sue caratteristiche fisiche che denotano uno spessore minimo.

Oggi su Amazon il prezzo scende del 72% toccando i 279,99 € in promozione. Ci sarà un anno di garanzia e sarà possibile, eventualmente dovessero sorgere problemi, restituire il prodotto entro il 31 gennaio 2024.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.