Computer portatile Jumper da 16 GB di RAM a prezzo BASSISSIMO

Perché stare sempre dietro ai soliti brand per acquistare un dispositivo elettronico che sia uno smartphone o un computer? Ormai la qualità è fatta dalle specifiche tecniche e dai componenti utilizzati, e quando arrivano su Amazon dei portatili di buon livello lo si nota subito. Non sarà un top di gamma, ma questo Jumper risulta utile per svariate tipologie di operazioni.

Che sia per lavoro o semplicemente per svolgere le solite funzioni di routine che necessitano di un computer, avere tra le mani questo PC potrebbe essere utile. Il Jumper da 16″ di ampiezza è ancora una volta disponibile con il suo solito prezzo. Bastano infatti solo 299,99 € per portare a casa un portatile sottile, comodo e performante.

Amazon offre lo sconto con un anno di garanzia e inoltre c’è la spedizione che sarà a casa vostra al massimo entro giovedì.

Il computer Jumper è disponibile su Amazon, ecco le specifiche

Partendo dall’estetica, il portatile è molto sottile e garantisce ottime prestazioni. Tutto ciò proviene ovviamente da un ottimo hardware, che vede al suo interno un processore Intel Celeron in grado di arrivare a 2,9 GHz. Ci sono anche 16 GB di memoria RAM e 512 GB di memoria SSD.

Il display è da 16″ in full HD per immagini davvero nitide e fluide. Non mancano ovviamente le porte di connessione, il Bluetooth e il Wi-Fi a doppia banda.

In conclusione sembra essere davvero utile un prodotto del genere, che vanta ottime specifiche ma soprattutto un prezzo super vantaggioso. Con lo sconto disponibile su Amazon, questo computer portatile costerà solo 299,99 € e arriverà a casa vostra domani o al massimo giovedì. C’è un anno di garanzia.

