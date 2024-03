Con 300 EURO compra la smart TV SAMSUNG da 43" in 4K, è un REGALO

Una delle televisioni più amate in assoluto è oggi in sconto su Amazon in via del tutto eccezionale. Stando a quanto riportato dal sito e-commerce oggi la smart TV Samsung Crystal UHD da 43″ costa addirittura il 21% in meno rispetto al prezzo di sempre.

Su Amazon oggi il prezzo di questa spettacolare televisione scende dunque a soli 353,99 € comprendendo vari punti di forza. Il primo, oltre all’affare riconducibile al costo finale della smart TV, è sicuramente la qualità dell’immagine. Oggi può essere acquistata approfittando di due anni di garanzia disponibili e della spedizione veloce.

La smart TV Samsung 4K è in sconto, è la 2023

Insieme a tutte le grandi offerte di Amazon, ce n’è una che sta spiccando più delle altre: quella che riguarda la smart TV Crystal UHD di Samsung. Con uno schermo da 43″ in grado di avere una risoluzione in 4K, questa televisione è ciò che serve alla maggior parte degli utenti.

Garantisce immagini nitide e precise, tutto grazie alla tecnologia PurColour. Il sistema operativo è rapidissimo essendo migliorato molto rispetto all’ultima edizione. Il vero punto di forza è l’estetica: non ci sono i soliti bordi che caratterizzano le altre smart TV.

Prodotti di questo genere non si trovano sempre in sconto ed è per questo che gli utenti sono rimasti sorpresi. Di fronte ad un prezzo del genere risaltano ancor di più le qualità di questa splendida smart TV di Samsung che effettivamente riserva agli utenti Amazon un design eccezionale, prestazioni di altissimo livello e anche molta semplicità d’utilizzo. Questi sono i principali punti di forza ma il prezzo lo è ancora di più visto che scende oggi del 21% e si ferma a soli 353,99 €. Con questo, ci sono anche due anni di garanzia e la spedizione rapida.