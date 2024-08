Con Apple Music hai milioni di brani gratis per 3 mesi

Vasto catalogo e qualità audio

Con un vasto catalogo di oltre 100 milioni di brani, playlist curate, e funzionalità esclusive, Apple Music si distingue come uno dei principali servizi di streaming musicale a livello globale. Apple Music permette di esplorare una vasta gamma di generi, dagli ultimi successi pop ai classici senza tempo, passando per il jazz, la musica classica, il rock e molto altro. Inoltre, Apple Music offre streaming ad alta qualità audio, inclusa la possibilità di ascoltare musica in formato Lossless e audio spaziale con Dolby Atmos, offrendo un’esperienza di ascolto immersiva e di altissima qualità.

Playlist curate e raccomandazioni personalizzate

Apple Music si distingue anche per le sue playlist curate da esperti musicali. Che tu stia cercando una playlist per rilassarti, fare esercizio o scoprire nuovi artisti, Apple Music ha qualcosa per ogni occasione. Inoltre, grazie all’intelligenza artificiale e agli algoritmi avanzati, il servizio fornisce raccomandazioni personalizzate basate sui tuoi gusti musicali e sulle tue abitudini di ascolto.

Funzionalità esclusive e contenuti originali

Oltre al vasto catalogo di musica, Apple Music offre numerose funzionalità esclusive. Tra queste, troviamo:

: Stazioni radio in diretta, tra cui Apple Music 1, che trasmettono interviste con artisti, sessioni live e programmi condotti da DJ di fama mondiale. Lyrics in Tempo Reale : Visualizzazione dei testi delle canzoni in tempo reale, ideale per chi ama cantare insieme ai propri brani preferiti.

Per conoscere l’offerta completa di Apple Music clicca qui.