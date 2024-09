Con Aruba la fatturazione elettronica costa solo 1€: i dettagli della promo

Aruba ha introdotto un’offerta imperdibile per chi decide di passare alla sua piattaforma di fatturazione elettronica: per 1 solo euro (+ IVA) è possibile accedere al servizio completo per tre mesi. Al termine di questo periodo promozionale, il rinnovo ha un costo che parte da 29,90 euro + IVA all’anno, una cifra altamente competitiva considerando le funzionalità incluse.

Questa offerta è pensata non solo per le nuove imprese, ma anche per quelle già avviate che desiderano ottimizzare la gestione delle fatture e ridurre i costi di gestione. Con Aruba, infatti, è possibile gestire un numero illimitato di fatture senza alcun costo aggiuntivo.

Un gestionale completo per le tue esigenze

La fatturazione elettronica di Aruba non è solo uno strumento per emettere e ricevere fatture, ma un vero e proprio gestionale modulare che cresce insieme al tuo business. Oltre alle funzionalità base, puoi personalizzare il servizio aggiungendo moduli specifici per la gestione di preventivi, fatture proforma, ordini di acquisto, e molto altro. Questo ti permette di monitorare incassi, pagamenti e movimenti di cassa in modo semplice e centralizzato, utilizzando un’unica piattaforma.

La praticità è un altro punto di forza di questo servizio: grazie all’app mobile gratuita e alla possibilità di gestire tutto via web, hai il controllo totale del tuo business in ogni momento e ovunque ti trovi. Inoltre, Aruba ti offre la possibilità di collaborare gratuitamente con il commercialista, semplificando ulteriormente la gestione fiscale.

Se hai già un software di fatturazione, il passaggio ad Aruba è semplice e veloce grazie alla funzionalità di importazione massiva di fatture, ricevute e anagrafiche. Questo ti consente di trasferire tutte le tue informazioni esistenti senza interruzioni e con il minimo sforzo.

Approfitta della promozione a solo 1 euro + IVA per i primi tre mesi: al termine del periodo promozionale, il servizio di fatturazione elettronica di Aruba si rinnoverà a partire da 29,90 euro all’anno. In alternativa, l’azienda mette a disposizione una demo per provare gratuitamente le funzionalità prima dell’acquisto.