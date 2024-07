Con Conto Corrente Arancio Più hai fino a 100 € di buoni Amazon

Aprendo un Conto Corrente Arancio Più e accreditando il tuo stipendio, hai la possibilità di ricevere fino a 100€ in buoni Amazon. Ecco una guida dettagliata su come partecipare a questa promozione e godere dei benefici offerti da ING.

Come partecipare all’iniziativa di Conto Corrente Arancio Più

Per partecipare, devi aprire il conto entro il 9 settembre 2024, utilizzando il codice promozionale ING2024. Dopo aver aperto il conto, è necessario attivarlo effettuando un bonifico iniziale entro il 29 novembre 2024.

Fatto questo, devi effettuare il tuo primo acquisto con la carta di debito associata al conto. Questo ti consentirà di ricevere un buono Amazon da 50€. Per ottenere il secondo buono da 50€, dovrai spendere almeno 500€ con la carta di debito entro il 29 novembre 2024. Il requisito è facilmente raggiungibile con le normali spese quotidiane.

Infine, è necessario mantenere un saldo minimo di 200€ sul conto fino alla ricezione del premio via email. Ciò dimostra l’impegno a mantenere attivo il conto e a utilizzarlo regolarmente.

Vantaggi:

Canone Zero : nessun costo di mantenimento per il conto e la carta di credito associata.

: nessun costo di mantenimento per il conto e la carta di credito associata. Prelievi gratuiti : prelievi senza commissioni sia in Italia che in Europa.

: prelievi senza commissioni sia in Italia che in Europa. Bonifici SEPA e bollettini gratuiti : possibilità di effettuare bonifici SEPA e pagare bollettini senza costi aggiuntivi.

: possibilità di effettuare bonifici SEPA e pagare bollettini senza costi aggiuntivi. Gestione da App: gestisci il tuo conto comodamente tramite l’app ING, con supporto per Apple Pay e Google Pay, rendendo le transazioni ancora più semplici e veloci.

Aprire un Conto Corrente Arancio Più non solo ti offre l’opportunità di guadagnare buoni Amazon, ma ti garantisce anche numerosi vantaggi che rendono la gestione delle tue finanze quotidiane più efficiente e conveniente. Per ulteriori dettagli e per aprire il conto, visita la pagina dedicata alla promozione.

Cogli l’occasione e scopri tutti i benefici che ING ha da offrire con il suo Conto Corrente Arancio Più!