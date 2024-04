Con Credem Link ottieni fino a 100 euro di buoni Amazon

Un’offerta imperdibile per chi è alla ricerca di un conto corrente online conveniente e ricco di vantaggi. Apri un conto Credem Link entro oggi 30 aprile e ottieni fino a 100 Euro in buoni Amazon. Hai solo poche ore per poter accedere a questa incredibile promozione, che difficilmente si renderà disponibile ancora. Affrettati!

Ottenere i vantaggi offerti da Credem Link è molto semplice. Per iniziare, è necessario aprire un conto Credem Link, operazione che può essere effettuata online o presso una filiale, entro il 30 aprile 2024.

Durante la fase di apertura del conto, è importante inserire il codice promozionale CREDEM100. Successivamente, per beneficiare dei buoni Amazon, è necessario effettuare acquisti per almeno 200 Euro al mese utilizzando la carta di debito associata al conto, nel periodo che va da maggio ad agosto 2024. In base all’ammontare degli acquisti, si riceveranno buoni Amazon: 20 Euro per ogni 200 Euro di spesa, fino a un massimo di 100€ totali.

Scegli Credem Link

Scegliere Credem Link comporta diversi vantaggi. Il conto offre un canone gratuito per sempre, una carta di debito Mastercard o Bancomat senza costi aggiuntivi, una app per il mobile banking molto intuitiva e funzionale, nessuna spesa per bonifici online e prelievi su ATM Credem, e un servizio clienti sempre disponibile. Questo lo rende il conto ideale per chi cerca una gestione bancaria semplice, completamente digitale, desideroso di risparmiare sulle spese quotidiane e di ottenere premi esclusivi.

Credem Link rappresenta la scelta ideale per chi è alla ricerca di un conto online facile da gestire, che offra un’esperienza bancaria completa e totalmente digitale. Questo conto è perfetto per chi desidera ridurre le spese quotidiane e, al contempo, ottenere premi esclusivi. La combinazione di facilità d’uso, accesso digitale completo, risparmio economico e ricompense rende Credem Link un’opzione attraente per una vasta gamma di utenti, dalla persona più avvezza alle tecnologie a chi semplicemente cerca un modo più efficiente e gratificante di gestire le proprie finanze.

Ricorda che l’offerta è valida solo fino al 30 aprile 2024, quindi è consigliabile agire in fretta per non perdere questa opportunità unica.