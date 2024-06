Con Crédit Agricole, il conto è a canone zero e la carta di credito è immediata

Oggi ci occupiamo del conto online di Crédit Agricole, che sa come farsi notare nel marasma bancario. Per chi cerca un conto conveniente e con carta di credito è immediata, ecco la soluzione ideale. Crédit Agricole è riuscita a combinare flessibilità, sicurezza e vantaggi economici in un pacchetto davvero unico.

Nei primi nove mesi, il conto è a canone zero. Successivamente, pagherai solo 2€ al mese. Ma c’è un trucchetto per azzerare ulteriormente questa cifra: basta accreditare lo stipendio o la pensione, avere un patrimonio di almeno 5.000€ o possedere un dossier titoli. Se sei under 35, il conto rimane senza canone fino non compi 35 anni. Aspetta, c’è ancora molto altro.

La carta di credito è immediata per un’esperienza senza pari

Con il conto online di Crédit Agricole hai subito anche la carta di debito VISA, che è gratis per 24 mesi. Puoi acquistare in qualsiasi parte del mondo in modalità contactless. Inoltre è compatibile con i maggiori wallet digitali. Volendo, puoi richiedere anche la prepagata.

Se apri il conto entro il 30 giugno, ci sono ulteriori vantaggi che farebbero impallidire anche il più astuto dei contabili. Inserendo il codice promozionale “VISA”, puoi ricevere fino a 150€ in Buoni Regalo Amazon.it. E se sei uno che ama condividere gioie e bancomat con gli amici, invitandone fino a sei a fare lo stesso, hai la possibilità di guadagnare altri 300€ in buoni regalo. Solo per aver detto ai tuoi amici quanto sia fantastico Crédit Agricole!

Ancora non sei convinto? Il conto offre pure bonifici SEPA online gratuiti, prelievi illimitati su ATM Crédit Agricole e la gestione completa attraverso app e home banking. Ogni cliente ha a disposizione anche un consulente dedicato per qualsiasi consiglio finanziario, sia in filiale che a distanza. Tutto questo, a costo zero e con la carta di credito è immediata. Insomma, chi avrebbe mai pensato che fare banca potesse essere così cool?