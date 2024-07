Con Hostinger hai un hosting WordPress completo a 2,99€ al mese

La scelta di un hosting WordPress può sembrare complessa. Ci sono tantissimi servizi, ma non tutti sono affidabili. Hostinger è sicuramente una delle soluzioni migliori disponibili oggi sul mercato. Basta scegliere uno dei suoi piani di abbonamento a partire da soli 2,99€ al mese. Questo servizio offre una gamma completa di vantaggi, consentendo di selezionare l’opzione più adatta alle proprie esigenze. Oltre al costo contenuto, Hostinger mette a disposizione un servizio personalizzabile accompagnato da una garanzia Soddisfatti o Rimborsati. Ciò permette ai nuovi clienti di provare tranquillamente tutte le sue funzionalità.

Hosting WordPress: i vantaggi di Hostinger

Con Hostinger, è possibile scegliere tra vari piani di hosting per WordPress, convenienti e su misura per le proprie necessità. Tutte le versioni includono dominio e migrazione del sito gratuiti, oltre a un servizio di assistenza disponibile 24/7.

Le offerte di Hostinger partono dal piano Premium scontato del 75%, disponibile a 2,99 euro al mese per un abbonamento di 48 mesi, con 3 mesi aggiuntivi gratuiti. Ci sono poi i piani Business, a 3,99 euro al mese, e Cloud Startup, a 9,99 euro al mese.

Ecco cosa ottieni se approfitti della promozione:

traffico illimitato ;

; fino a 100 siti web;

100GB di memoria su SSD ;

; backup settimanali gratuiti;

dominio, posta elettronica e certificati SSL gratuiti.

Inoltre, offre ottimizzazione e gestione per WordPress, editor per la costruzione del sito, 100 sottodomini per account, filtro spam, scanner virale aziendale e filtri email personalizzati IMAP/SMTP. E grazie a tecnologie avanzate come LiteSpeed Web Server e Object Cache per WordPress, risulta velocissimo: i tempi di caricamento del sito vengono ridotti di tre volte.

Chi sceglie Hostinger può dunque trovare il piano ideale per le proprie esigenze, grazie ad un servizio di hosting WordPress gestito, completo e vantaggioso. È importante menzionare che per i nuovi utenti è sempre disponibile una garanzia Soddisfatti o Rimborsati, esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione del piano scelto.