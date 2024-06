Con HYPE Premium viaggi sicuro: incluse shopping, spese mediche e molto altro

Viaggi senza pensieri? Adesso è possibile con HYPE Premium! Dimenticati lo stress e le preoccupazioni legate ai viaggi: con questo conto hai la tranquillità di un’assicurazione completa inclusa, che ti protegge da imprevisti di ogni tipo.

HYPE Premium ti garantisce assistenza medica 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ovunque tu sia nel mondo. In caso di emergenza, potrai ricevere cure mediche e il rimborso delle spese sostenute. Ma non solo. Se, ad esempio, se sei costretto ad annullare il tuo viaggio per motivi improvvisi e documentati, il servizio ti rimborsa le spese sostenute per voli, hotel e altri servizi prenotati.

HYPE Premium ti protegge dagli imprevisti

Quando siamo in vacanza gli imprevisti sono dietro l’angolo. Con HYPE, però, puoi dormire sonni tranquilli e godere dei tuoi giorni liberi in spensierata armonia. Ecco alcuni dei vantaggi che otterrai

Smarrimento bagaglio: Ritrovare la valigia smarrita non è mai stato così facile! HYPE Premium ti garantisce il rimborso del valore del tuo bagaglio in caso di smarrimento o ritardo del volo.

In caso di furto o rapina del tuo dispositivo mobile o della tua carta HYPE Premium, sarai rimborsato per le somme indebitamente prelevate.

In caso di furto o rapina del tuo dispositivo mobile o della tua carta HYPE Premium, sarai rimborsato per le somme indebitamente prelevate. Acquisti: HYPE Premium ti offre una protezione completa sugli acquisti effettuati con la tua carta. In caso di frode o contestazione, sarai rimborsato dell’importo speso.

Ma non è tutto, perché con la versione Premium di HYPE ottieni anche una carta di debito World Elite Mastercard che ti permette di pagare e prelevare in tutto il mondo senza limiti. Un conto multivaluta con cui puoi gestire le tue finanze in diverse valute, un’app user-friendly per gestire il tuo conto in modo semplice e intuitivo, ma anche una assistenza clienti dedicata di primo profilo sempre a tua disposizione per qualsiasi dubbio o necessità.