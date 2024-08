Con i piani a vita di questo tool non perderai mai i tuoi ricordi digitali

I tuoi ricordi digitali sono molto preziosi, lo sappiamo. A maggior ragione dovresti metterli al sicuro in un posto protetto, tipo un cloud storage crittografato. Ti consigliamo pCloud, un tool facile da usare e affidabile, che propone adesso i propri piani a vita con lo sconto fino al 37%.

Perché optare per i piani a vita di pCloud

Già sulla cresta dell’onda con oltre 20 milioni di utenti, pCloud mostra i suoi muscoli con la crittografia TLS/SSL lato client. In parole povere, i tuoi documenti più riservati e le tue fotografie più preziose non potranno mai essere rubati. Inoltre, puoi accedere ai tuoi file da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, senza dover trasportare fisicamente il tuo PC o altri device di memoria esterna.

Diciamo che hai un video troppo grande per essere inviato via email. pCloud risolve il problema con i suoi strumenti di condivisione file di grandi dimensioni. Parliamo adesso dei piani Lifetime di pCloud. Eccoli nei dettagli:

Piano Premium da 500 GB : scontato del 33%, costa adesso 199 euro .

: scontato del 33%, costa adesso . Piano Premium Plus da 2 TB : ha un prezzo di 399 euro , grazie allo sconto del 33%.

: ha un prezzo di , grazie allo sconto del 33%. Piano Ultra da 10 TB: lo sconto è del 37%, che fa scendere il prezzo a 190 euro.

Con questi prezzi una tantum, quindi privi di rinnovi periodici e senza spese aggiuntive o costi nascosti, sembra quasi di fare un affarone.

Insomma, i piani a vita di pCloud non solo sono un investimento intelligente ma anche un modo certo per dire addio ai problemi di archiviazione e sicurezza dei dati digitali. Mettendo al sicuro tutti i tuoi ricordi digitali, vedrai che non dovrai più stressarti perché hai paura di perderli.