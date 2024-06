Con i RevPoints premi assicurati grazie alla carta di debito Revolut

Revolut, la nota banca digitale, rivoluziona il concetto di programma fedeltà con RevPoints, un sistema innovativo che premia i propri clienti con vantaggi concreti ad ogni utilizzo della carta di debito. Come funziona? È semplicissimo: ogni volta che effettui un pagamento con la tua carta Revolut, accumuli punti (RevPoints) che possono essere convertiti in premi esclusivi. Più spendi, più punti raccogli e più possibilità hai di accedere a vantaggi incredibili (specie per ciò che riguarda l’ambito viaggi&vacanze).

Con RevPoints, Revolut conferma la sua attenzione alle esigenze dei propri clienti, offrendo un programma fedeltà completo e ricco di premi che unisce vantaggi concreti a garanzie assicurative esclusive. Che tu sia un viaggiatore incallito, un appassionato di shopping o semplicemente alla ricerca di un modo per risparmiare sui tuoi acquisti quotidiani, RevPoints è il programma fedeltà perfetto per te.

Quali sono i premi disponibili?

Il catalogo di premi RevPoints è ricco e variegato, in grado di soddisfare le esigenze di ogni cliente. Tra le opzioni più interessanti troviamo:

Sconti su voli e soggiorni: risparmia sui tuoi viaggi preferiti utilizzando i RevPoints per ottenere sconti su voli, hotel e pacchetti vacanza.

Esperienze indimenticabili: vivi esperienze uniche e memorabili come concerti, eventi sportivi e degustazioni gastronomiche.

Prodotti tech e di lifestyle: rinnova il tuo guardaroba o aggiorna la tua tecnologia con i gadget e i prodotti di tendenza disponibili nel catalogo RevPoints.

Donazioni a enti benefici: sostieni le cause che ti stanno a cuore donando i tuoi RevPoints a organizzazioni benefiche selezionate.

Ma c’è di più! Con RevPoints, Revolut non si limita a offrire semplici premi, ma punta a garantire ai propri clienti la massima tranquillità con assicurazioni esclusive incluse nel programma.

Come attivare RevPoints? Attivare RevPoints è semplicissimo e veloce: basta accedere all’app Revolut, selezionare la sezione “Lifestyle” e cliccare su “RevPoints”. In pochi istanti potrai iniziare a guadagnare punti e godere di tutti i vantaggi del programma (che ti dà 3000 punti di benvenuto, uguali a 3mila miglia aeree o fino a 60 Euro di sconti in viaggio.