Con il conto online Mediolanum hai in regalo un prodotto Apple

Il conto online Mediolanum SelfyConto è la scelta ideale per tutti coloro che sono alla ricerca di una soluzione a zero spese. Offre canone zero per 12 mesi, ma anche prelievi e bonifici gratis. Ma non è finita qui: aprendo il conto, è possibile ottenere in regalo alcuni prodotti Apple. Andiamo a scoprire tutti i dettagli dell’iniziativa.

Come avere in regalo i prodotti Apple di SelfyConto, il conto online Mediolanum

In sostanza, invitando amici ad aprire il conto, l’utente potrà ricevere un prodotto Apple in regalo tra:

Apple Watch SE 2 (con 2 amici che passeranno a Mediolanum);

(con 2 amici che passeranno a Mediolanum); iPad 10 (con 4 amici);

(con 4 amici); iPhone 15 (con 6 amici).

La promo in questione è denominata “porta un amico”: più amici inviterai ad aprire SelfyConto e più aumenta il valore dei device messi a disposizione da Apple.

Al di là dell’iniziativa in sè, SelfyConto mette a disposizione tantissimi altri vantaggi, tra cui canone zero per 12 mesi (invece di 3,75 euro al mese), canone sempre azzerato per gli Under 30, carta di debito a canone zero e con prelievi gratis, bonifici gratis e possibilità di richiedere la carta di credito (con canone di 1 euro al mese e plafond di 1.500 euro).

Dunque, si tratta di un conto online ricco di vantaggi, che garantisce un’operatività completa e l’accesso a tanti servizi aggiuntivi proposti dalla banca. Per iniziare ad usarlo bisogna aprirlo recandosi sul sito di Mediolanum. Cosa aspetti?