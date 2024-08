Con la eSIM di Saily dici addio ai problemi di roaming quando sei in viaggio

Se sei abituato a viaggiare all’estero in paesi fuori dall’Unione Europea saprai benissimo quanto possa essere sconveniente e scomodo dover cercare una SIM locale per continuare a navigare online e rimanere in contatto con chi è a casa. Saily risolve questo problema alla radice: è una eSIM che si attiva ancora prima di partire e che ti permette di avere un piano dati per il paese verso il quale ti stai dirigendo senza brutte sorprese.

Come funziona la eSIM di Saily

Con una copertura globale che si estende a oltre 150 paesi, Saily ti permette di rimanere sempre connesso, ovunque tu sia. Non dovrai preoccuparti di trovare una SIM locale o di dover affrontare costosi piani di roaming. Ti basta scegliere tra diversi piani dati, in base alle tue esigenze e al tuo budget, assicurandoti sempre la connessione che ti serve.

L’uso di Saily è infatti semplice e conveniente: ti basta scaricare l’app, configurare l’eSIM e attivare il piano dati prima di partire. Una volta a destinazione, sarai subito pronto a navigare, senza complicazioni o ritardi. In questo modo potrai anche evitare di collegarti a pericolosi WiFi pubblici avendo la tua connessione dati già sicura, protetta e attiva.

Tra i tanti vantaggi potrai gestire più operatori di rete contemporaneamente e avere due numeri di telefono attivi sullo stesso dispositivo, un’opzione particolarmente utile per se viaggi spesso per lavoro o per piacere. Tutto questo con la sicurezza di una connessione veloce e affidabile, indipendentemente dalla tua destinazione.

Attiva adesso la tua eSIM Saily, configura il tuo piano dati e preparati a partire.