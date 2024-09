Con Mediolanum hai il 5% annuo di interessi: scopri come!

Per risparmiare è importante scegliere il conto giusto, come la nuova opportunità offerta da Banca Mediolanum e SelfyConto. L’ultima offerta è veramente molto conveniente: la nuova promozione permette di ottenere un tasso di rendimento annuo lordo del 5% ai clienti che decidono di aprire un conto SelfyConto e accreditare qui il proprio stipendio.

Oltre alla crescita dei propri risparmi, si aggiungono una serie di vantaggi e servizi gratuiti inclusi nell’offerta. Come requisito è richiesto che la somma scelta sia vincolata almeno per sei mesi, ma senza il rischio di perdere gli interessi maturati in caso si decida di svincolarla in anticipo.

Mediolanum: scopri tutti i vantaggi dell’offerta SelfyConto

In primis, aprire un conto SelfyConto è semplicissimo: puoi farlo online via SPID, con bonifico o webcam, a seconda delle proprie competenze e disponibilità. Serve solo un documento d’identità in corso di validità, codice fiscale, smartphone e indirizzo e-mail.

Il primo anno, inoltre, il canone di tenuta conto è gratuito e, se sei under 30, resta a zero fino al compimento dei trent’anni. Non solo, con SelfyConto il prelievo di contante in area Euro è gratis e senza limiti. Stesso discorso per tutte le principali operazioni bancarie.

In pratica, con la promo attuale non si pagano:

Addebiti delle utenze;

Pagamento moduli F23, F24, MAV, RAV;

Ricariche telefoniche;

Bonifici SEPA online.

Oltre all’apertura del conto, con SelfyConto ottieni anche la carta di debito Mediolanum Card per acquisti online o nei negozi. È compatibile con diversi servizi di pagamento, tra cui Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay. Su richiesta, puoi anche avere la carta di credito Mediolanum Credit Card.

Tutte le operazione bancarie sono visibili direttamente via app con pochi e semplici clic. Cosa aspetti? Prendi il tuo smartphone e apri SelfyConto online e senza costi aggiuntivi per avere un rendimento annuo lordo del 5%. Nel caso dovessi cambiare idea, non perderai gli interessi maturati.