Con Mediolanum ottieni il 5% di interesse, ecco come!

Vuoi far fruttare i tuoi risparmi in modo semplice e sicuro? Con SelfyConto di Mediolanum puoi ottenere un rendimento del 5% sui tuoi risparmi! Un’opportunità unica per far crescere il tuo patrimonio e raggiungere i tuoi obiettivi finanziari.

In particolare SelfyConto ti mette a disposizione un conto deposito che. offre il 5% di interesse lordo sulle somme vincolate a 6 mesi

Aprire un SelfyConto: la procedura è semplice e può essere completata direttamente online. Accreditare lo stipendio: per attivare la promozione, è necessario accreditare lo stipendio sul conto. Vincolare una somma: la puoi svincolare quando vuoi, senza perdere gli interessi maturati.

Scegli SelfyConto per incrementare i tuoi risparmi

Con SelfyConto, puoi gestire tutte le tue operazioni bancarie in modo semplice e intuitivo, senza dover recarti in filiale. Si tratta di un prodotto ideale per chi desidera una soluzione moderna e pratica per le proprie esigenze finanziarie quotidiane.

Uno dei principali punti di forza di SelfyConto è proprio l’opportunità di ottenere un tasso d’interesse fino al 5% sulle somme depositate, un beneficio che va ben oltre le aspettative per un conto corrente. Quali altri vantaggi propone. questa soluzione?

Canone Zero: Per un anno intero, non è previsto alcun canone di tenuta conto, il che significa un ulteriore risparmio sulle spese bancarie.

Carta di Debito Gratuita: SelfyConto include una carta di debito gratuita per il primo anno, ideale per effettuare pagamenti quotidiani e prelievi di contante.

Operatività Semplice e Intuitiva: Grazie all'app e al sito web, è possibile gestire il proprio conto in modo facile e veloce, effettuando bonifici, pagamenti e consulenze direttamente online.

Assistenza Personalizzata: Mediolanum mette a disposizione un team di consulenti esperti, pronti a fornire assistenza e supporto in qualsiasi momento.

Sicurezza: Essendo un prodotto di un grande gruppo bancario, SelfyConto garantisce la massima sicurezza per i tuoi risparmi.