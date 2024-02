Con meno di 200 € ecco lo smartphone Redmi 12 con 3 FOTOCAMERE

Probabilmente siete alla ricerca di un nuovo smartphone ma non avete ancora identificato il modello da portare a casa. Avete un budget che non è altissimo e dunque non potete ambire ad un top di gamma, ma perché non provare un prodotto che ne rispecchi le qualità? Ecco su Amazon un’esclusiva davvero interessante, ovvero la presenza del Redmi 12.

Questo telefono garantisce ottime specifiche tecniche ma anche un design molto bello da vedere. Chiunque volesse portarlo a casa, può avere oggi un’ottima opportunità, ovvero quello di trovarlo nella versione da 256 GB di memoria direttamente su Amazon. Il prezzo finale sarà di 199,90 € con spedizione veloce e con due anni di garanzia.

Uno smartphone con 5000 mAh di batteria: ecco il Redmi 12

Il design è squadrato ed effettivamente i materiali fanno pensare ad uno smartphone molto più costoso. Questa è una delle prerogative di Redmi, ovvero badare alla qualità. Il Redmi 12 garantisce un’ottima autonomia con 5000 mAh di batteria e ottime prestazioni con il chip MediaTek Helio G88. Presenti anche 8 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna.

La fotocamera è tripla e con una risoluzione massima da 50 MP mentre lo schermo è un pannello full HD+ da 6,39″.

Telefoni di questo genere molto spesso vengono sottovalutati per via del marchio, che in realtà oggi, almeno in questo caso, è diventato una garanzia. Redmi, nato da una costola del celebre Xiaomi, oggi rappresenta un’ottima alternativa a tutti quei dispositivi che con lo stesso prezzo offrono caratteristiche nettamente più basse.

Il dispositivo oggi presente su Amazon in esclusiva, ha un prezzo molto accessibile, considerato che si tratta della variante con 256 GB di memoria. La colorazione azzurra si potrà acquistare con 199,90 €. La spedizione è prevista già entro domani e ci sono anche due anni di garanzia disponibili.

