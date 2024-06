Con NordVPN sconti fino al 72% e traffico gratuito con l'eSIM Saily

Naviga in sicurezza, accedi a contenuti in streaming senza limiti e ricevi traffico dati gratuito da utilizzare per le tue vacanze estive: con l’offerta NordVPN ottieni fino al 72% di sconto su tutti i piani disponibili. In base all’abbonamento scelto, poi, potrai anche ricevere fino a 20 Giga gratis per Saily, un’app eSIM dedicata ai viaggiatori.

Come ricevere Giga gratis con Saily e NordVPN

NordVPN è la VPN leader per la sicurezza e la privacy online. Con oltre 6.400 server in 111 Paesi, ti offre una connessione veloce e stabile ovunque tu sia per un massimo di 10 dispositivi. Tra i vantaggi di NordVPN, citiamo:

Crittografia di livello militare : protegge i tuoi dati online da occhi indiscreti con la crittografia A-256 all’avanguardia

: protegge i tuoi dati online da occhi indiscreti con la crittografia A-256 all’avanguardia No-log policy : NordVPN non registra né conserva alcun dato relativo alla tua attività online

: NordVPN non registra né conserva alcun dato relativo alla tua attività online Streaming senza blocchi : accedi ai tuoi contenuti preferiti in streaming da qualsiasi parte del mondo, senza restrizioni geografiche

: accedi ai tuoi contenuti preferiti in streaming da qualsiasi parte del mondo, senza restrizioni geografiche Sicurezza Wi-Fi : naviga in sicurezza su reti Wi-Fi pubbliche grazie alla crittografia VPN

: naviga in sicurezza su reti Wi-Fi pubbliche grazie alla crittografia VPN Protezione anti-malware: blocca malware, tracker e pubblicità con la funzione Threat Protection di NordVPN

In aggiunta allo sconto, fino al 72%, riceverai anche del traffico dati gratuito da utilizzare su Saily. Cos’è Saily? È un’app eSIM internazionale, pensata appositamente per i viaggiatori che desiderano girare il mondo mantenendosi sempre connessi. Offre centinaia di piani dati in oltre 150 Paesi e ti permette di risparmiare sui costi di roaming, senza contratti né vincoli.

In base al piano NordVPN che deciderai di sottoscrivere, i Giga regalati e lo sconto cambiano. Scegliendo l’abbonamento Base, risparmierai il 59% e riceverai in regalo 1 Giga dati; con il piano Plus il risparmio è del 68%, il traffico dati regalato di 3 Giga; infine c’è il piano Ultimate, 72% di sconto e ben 20 Giga dati eSIM Saily gratuiti. Riceverai il coupon da utilizzare sul tuo account Saily dopo l’acquisto di uno dei piani NordVPN in offerta.