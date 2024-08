Con Norton 360 hai antivirus + VPN in super offerta

Norton 360 è uno dei bundle antivirus migliori che ci sia in circolazione. Protegge in tempo reale contro minacce del web come virus, malware, ransomware, phishing e smishing. Insomma, una protezione completa, ma non è finita qui, visto che compresa nell’offerta (che in queste ore è sensazionale) c’è anche la VPN. Basta andare sul sito di Norton per visionare nel dettaglio i piani disponibili.

Con Norton 360 hai la combo antivirus + VPN

Uno degli antivirus più apprezzati online e una VPN illimitata protetta dalla crittografia: con Norton 360 puoi avere entrambe le cose ad un prezzo veramente conveniente. Se l’antivirus protegge da tutte le principali minacce del web, Secure VPN permette la navigazione online senza essere tracciati, aggirando inoltre ogni blocco geografico.

I pacchetti proposti sono tre. Vediamo nel dettaglio prezzi e principali differenze:

Standard : costa 29,99 euro (sconto 60%) per il primo anno e include protezione antivirus per 1 dispositivo, password manager, backup in cloud di 10 GB VPN;

: costa 29,99 euro (sconto 60%) per il primo anno e include protezione antivirus per 1 dispositivo, password manager, backup in cloud di 10 GB VPN; Deluxe : aggiunge 5 dispositivi da poter proteggere, backup in cloud di 50 GB, dark web monitoring e protezione minori al prezzo di 34,99 euro (sconto 66%);

: aggiunge 5 dispositivi da poter proteggere, backup in cloud di 50 GB, dark web monitoring e protezione minori al prezzo di 34,99 euro (sconto 66%); Advanced: con 44,99 euro (sconto 66%) proteggi fino a 10 dispositivi e hai anche 200 GB di backup in cloud, assistenza per il ripristino dell’identità violata, assistenza in caso di furto del portafoglio online e social media monitoring.

Ricapitolando: sei sei alla ricerca di una soluzione all-in-one in grado di assicurare massima sicurezza ai tuoi dispositivi, la combo antivirus + VPN e altri strumenti aggiuntivi di Norton 360 è la soluzione migliore. E in tutto ciò senza spendere una fortuna. Per maggiori informazioni vai sul sito di Norton.