Con Preply hai un professore di giapponese solo per te

Vuoi imparare il giapponese seguito dai migliori insegnanti disponibili online? Preply è allora la piattaforma che fa al caso tuo. Si tratta di un portale specializzato nell’insegnamento delle lingue online, perfetto per coloro che vogliono migliorare le proprie competenze linguistiche. Con questa soluzione puoi imparare una nuova lingua con facilità, guidato da insegnanti esperti e motivati. Basta andare sul sito ufficiale di Preply e scegliere il profilo che ti convince di più.

I vantaggi di Preply

L’esperienza di apprendimento garantita da Preply è tra le migliori presenti sul web. Merito dei circa 33mila insegnanti qualificati (di cui quasi 2mila solo di giapponese) e con più di 300mila recensioni a 5 stelle rilasciate dagli utenti che hanno utilizzato la piattaforma. Il funzionamento è semplice:

Trova l’insegnante che ti ispira più fiducia : Preply ti aiuterà nella scelta, consigliandoti quelli che fanno più al caso delle tue esigenze;

: Preply ti aiuterà nella scelta, consigliandoti quelli che fanno più al caso delle tue esigenze; Inizia a imparare : l’insegnante ti guiderà durante la prima lezione e pianificherà quelle successive;

: l’insegnante ti guiderà durante la prima lezione e pianificherà quelle successive; Parla, scrivi, leggi e ripeti: scegli quante lezioni vuoi seguire ogni settimana e preparati a raggiungere i tuoi obiettivi!

Dopo aver scelto l’insegnante più adatto tra le numerose possibilità, parteciperai alla tua prima lezione durante la quale definirai nel dettaglio il tuo piano di studi. Questo ti permetterà di raggiungere i tuoi obiettivi in modo efficace. Se non dovessi essere soddisfatto, Preply ti consente di cambiare insegnante senza alcun costo aggiuntivo.

Inoltre, mette a disposizione anche corsi di lingua per aziende, progettati per team e aziende. Offrono piani di studio su misura con insegnanti online. Per valutare insegnanti e prezzi vai sul sito ufficiale di Preply. Solo per poco tempo hai a disposizione uno sconto del 50% al momento dell’acquisto di una nuova lezione. Dai, approfittane!