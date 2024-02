Con Prima Assicurazioni RC Auto affidabile e trasparente a partire da 131 euro

La primavera è la stagione più calda per gli automobilisti che devono rinnovare la propria RC auto. Negli ultimi anni in tanti hanno scelto di restare con la propria compagnia assicurativa tradizionale, altri invece hanno voluto provare un’assicurazione auto online con alterne fortune.

L’errore che molte persone commettono è di lasciarsi influenzare dal prezzo del premio annuale anziché dall’affidabilità della compagnia stessa. A questo proposito, per quanti in questi giorni stanno prendendo una decisione in un senso o nell’altro, segnaliamo l’offerta di Prima Assicurazioni, compagnia assicurativa online leader nel settore, grazie alla quale è possibile sottoscrivere una RC auto a partire da 131 euro l’anno.

Come richiedere un preventivo RC auto gratuito con Prima Assicurazioni

La prima cosa da fare è collegarsi alla pagina del preventivo di Prima Assicurazioni, dopodiché inserisci il numero di targa dell’automobile da assicurare e premi sul pulsante Preventivo. Nella nuova schermata che compare inserisci la tua data di nascita e fai clic sul tasto Procedi per andare avanti. In ultimo, indica la tua professione, lo stato civile, l’anno di conseguimento della patente, l’indirizzo dove hai la residenza, la tua e-mail, il numero di cellulare e prendi visione dell’Informativa Privacy. Fatto questo, premi sul pulsante Mostrami il prezzo per conoscere l’importo del premio annuale della tua RC auto.

La fondazione della tech company Prima Assicurazioni risale al 2014, con sede a Milano. In meno di dieci anni è riuscita a ottenere risultati sempre più importanti, conquistando la fiducia di oltre due milioni e mezzo di clienti e stringendo una partnership come Tile Sponsor come la squadra Pramac Racing della MotoGP. Inoltre, nella compagine sociale dell’azienda vi sono nomi del calibro di Goldman Sachs, Blackstone e Carlyle. Richiedi un preventivo gratuito tramite questa pagina.