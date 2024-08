Con questo cloud digitale non perderai più i tuoi ricordi

Con il cloud digitiale, il problema della scarsità di spazio per salvare i propri dati sui dispositivi tecnologici, non c’è più. Non è vero però che avere una memoria illimitata è un lusso: con pCloud basta un pagamento una tantum. Adesso ci sono anche degli sconti molto interessanti sui piani a vita (volendo c’è anche l’opzione annuale). Andiamo a scoprire più nel dettaglio la proposta del servizio in questione.

Tutti i vantaggi del servizio cloud digitale di pCloud

In primo luogo, mette a disposizione un’enorme quantità di spazio cloud per sempre. I piani proposti sono tre:

Premium 500 GB

Premium Plus 2 TB

Ultra 10 TB

Se pensiamo a quanto costano in media i cloud mensili, pCloud è veramente conveniente. Con una sola spesa iniziale, si risparmiano centinaia di euro nel lungo termine. In termini di costi-benefici non esiste un servizio migliore: in media, un abbonamento mensile ai cloud digitali costa sui 100 euro all’anno. Con pCloud, in quattro anni te lo sarai completamente ripagato. E dal quinto sarà completamente gratuito.

Comunque, è possibile dilazionare il pagamento in tre rate tramite PayPal, e c’è la garanzia di rimborso entro 14 giorni (un arco temporale onesto con cui provare e valutare se il servizio rispecchia le tue esigenze). Da menzionare anche la facilità di utilizzo e personalizzazione di pCloud, dal momento che è possibile effettuare l’upgrade dello spazio in ogni momento.

In definitiva, scegliendo questo servizio avrai semplicità di acquisto, file al sicuro e risparmio economico. Non ti resta che andare sul sito ufficiale di pCloud e scegliere il piano più adatto.