Con questo codice ING puoi ottenere fino a 100 € di buoni Amazon

ING regala buoni Amazon! Se stai cercando un nuovo conto corrente con vantaggi esclusivi, l’offerta di Conto Corrente Arancio Più potrebbe fare al caso tuo. Per i nuovi clienti, c’è l’opportunità di ricevere fino a 100 euro in buoni Amazon, a patto di aprire il conto e richiedere una Carta di Debito Mastercard entro il 9 settembre utilizzando il codice promozionale ING2024.

Come avere i buoni Amazon con il Conto Corrente Arancio Più di ING

Per beneficiare dell’offerta dei buoni Amazon, è necessario seguire questi passaggi:

Apertura del conto : aprire Conto Corrente Arancio Più utilizzando il codice ING2024 e richiedere la Carta di Debito Mastercard entro il 9 settembre.

: aprire Conto Corrente Arancio Più utilizzando il codice ING2024 e richiedere la Carta di Debito Mastercard entro il 9 settembre. Attivazione del conto : effettuare un primo bonifico di qualsiasi importo entro il 29 novembre.

: effettuare un primo bonifico di qualsiasi importo entro il 29 novembre. Utilizzo della carta : attivare la Carta di Debito Mastercard e fare un acquisto di qualsiasi importo entro il 29 novembre per ricevere il primo buono Amazon da 50 euro.

: attivare la Carta di Debito Mastercard e fare un acquisto di qualsiasi importo entro il 29 novembre per ricevere il primo buono Amazon da 50 euro. Spesa minima : spendere almeno 500 euro con la Carta di Debito Mastercard inclusa entro il 29 novembre per ricevere il secondo buono Amazon da 50 euro.

: spendere almeno 500 euro con la Carta di Debito Mastercard inclusa entro il 29 novembre per ricevere il secondo buono Amazon da 50 euro. Manutenzione del conto: mantenere attivi sia il conto corrente con un saldo minimo di 200 euro, sia la Carta di Debito Mastercard fino all’invio dei buoni.

Una volta completati questi passaggi, i buoni Amazon saranno inviati via email e pronti per essere utilizzati su Amazon.it. È importante notare che i buoni non sono validi sui siti internazionali di Amazon.

I vantaggi del conto

Per quanto riguarda i vantaggi di Conto Corrente Arancio Più, prima di tutto non ci sono costi di gestione mensili per chi accredita lo stipendio o la pensione. Il conto poi include, senza costi aggiuntivi, sia una Carta di Credito Mastercard Gold che una Carta di Debito Mastercard, offrendo la flessibilità di scegliere il metodo di pagamento più adatto in ogni situazione.

Un altro vantaggio significativo è la possibilità di effettuare bonifici SEPA fino a 50.000 euro, inclusi quelli istantanei, senza alcun costo. Questa funzione è particolarmente utile per chi deve trasferire grandi somme di denaro rapidamente e senza commissioni. Inoltre, Conto Corrente Arancio Plus consente di pagare bollettini, F24, MAV, RAV, CBILL e pagoPA senza spese di commissione, semplificando la gestione dei pagamenti quotidiani.

Per chi viaggia o si sposta frequentemente, i prelievi gratuiti presso sportelli ATM in Italia e in Europa rappresentano un ulteriore punto di forza, eliminando i costi associati ai prelievi internazionali.

La Carta di Credito Mastercard Gold inclusa offre ulteriori vantaggi, come la possibilità di personalizzare il PIN e i limiti di spesa secondo le proprie esigenze, rendendo la gestione delle finanze più flessibile. Con la funzione Pagoflex, è possibile dilazionare i pagamenti degli acquisti in più mesi, facilitando la pianificazione delle spese. Inoltre, il supporto a Mastercard Fast Track permette di saltare le code ai controlli di sicurezza in aeroporto, una caratteristica molto apprezzata dai viaggiatori.

Infine, Conto Corrente Arancio Più è compatibile con le piattaforme Google Pay e Apple Pay, consentendo pagamenti digitali rapidi e sicuri direttamente dal proprio smartphone.