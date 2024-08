Con questo conto il canone è gratuito e ci sono Buoni Regalo Amazon

Esiste un mondo in cui le banche non ti fanno rimpiangere di aver aperto un conto corrente? Quel mondo esiste, e si chiama Conto Corrente Arancio Più. Questo conto online di ING è a canone zero e propone carte di debito e credito gratuite e prelievi senza commissioni sia in Italia che in Europa. Ecco la ciliegina sulla torta: in palio ci sono fino a 100 euro in Buoni Regalo Amazon se apri il conto entro il 9 settembre.

Offerta speciale: fino a 100 euro in Buoni Regalo Amazon

Tirare fuori il meglio da questa offerta è semplice: accredita il tuo stipendio o la pensione, oppure deposita mensilmente almeno 1.000 euro. Inoltre, durante l’apertura di Conto Corrente Arancio Più, inserisci il codice promozionale ING2024 e seleziona la carta di debito Mastercard per andare dritto ai coupon acquisto.

Procedi poi all’attivazione del conto corrente con un bonifico di qualsiasi importo. Da lì, basterà fare un acquisto con la tua nuova carta di debito per ricevere il primo buono da 50 euro. Pensavi fosse tutto qui? E invece no! Per ottenere il secondo buono di 50 euro è necessaria una spesa di almeno 500 euro entro il 29 novembre.

Ovviamente, dovrai tenere il tuo conto e la tua carta di debito attivi fino a quando non ricevi il premio. Dovrai mantenere un saldo di almeno 200 euro nel conto affinché tutto proceda liscio come l’olio.

Allora, non stai più nella pelle? L’offerta scade il 9 settembre, quindi corri sul sito ufficiale di ING tramite il bottone qui sotto e apri il tuo Conto Corrente Arancio Più. Ricorda, oltre ai tanti vantaggi, il massimo dell’opportunità sono quei favolosi Buoni Regalo Amazon.