Con questo FORNO a microonde cucinerete alla grande, sconto del 45%

Questa è la giornata giusta per acquistare il vostro nuovo forno a microonde, soprattutto se si tratta di un Candy Moderna. Grazie alle sue tante funzionalità e alla sua capienza, sarà davvero un piacere averlo in cucina.

Il prezzo oggi scende del 45% e si ferma ad un totale di soli 88,49 € con due anni di garanzia disponibili.

Il forno a microonde di Candy è in promo su Amazon

Quando bisogna posizionare un nuovo elettrodomestico nel proprio “ecosistema” in cucina, serve anche un’estetica adatta. Quella di questo forno Candy Moderna lo è in tutti i casi: il colore nero con la parte inferiore in alluminio spazzolato, garantisce un adattamento perfetto per ogni tipo di arredamento.

La capienza è importante: ben 20 litri per ospitare cibo in quantità per una famiglia intera. Oltre a questo ci sono 40 programmi disponibili e anche una funzione di autopulizia. Da ricordare che grazie all’applicazione hOn, il forno a microonde può essere tranquillamente sfruttato per ricette e consigli alimentari di ogni genere.

L’offerta di oggi risulta quindi davvero molto interessante, sia per quanto riguarda le caratteristiche tecniche ed estetiche di questo forno a microonde che per quanto riguarda il brand che lo mette a disposizione. Candy effettivamente è leader nel settore e lo dimostra da anni con tutti gli utenti che acquistano i suoi prodotti, esattamente come mostra Amazon in questo caso.

Sul famoso sito e-commerce sono migliaia le recensioni positive di questo forno, che oggi è disponibile con uno sconto molto importante. Grazie al 45% in meno sul prezzo totale, ecco un costo di soli 88,49 € per tutti, con spedizione rapida in un giorno e con due anni di garanzia.

