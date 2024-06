Con SelfyConto in regalo l’iPhone 15: ecco come

Se devi aprire un nuovo conto bancario, ti consigliamo SelfyConto di Banca Mediolanum. Il motivo? È un conto completo di tutti i servizi. Inoltre, con la promo attuale, puoi ottenere in regalo l’iPhone 15. Oltre a questo grande omaggio, questo conto offre tanti altri vantaggi, come il canone zero per un anno, i bonifici e prelievi gratuiti e la carta di credito che ti costa soltanto 1 euro al mese.

Per chi ama essere generoso e condividere le buone notizie con gli amici, Banca Mediolanum ha pensato a tutto. Invitando amici e parenti ad aprire SelfyConto, avrai la possibilità di ricevere fantastici prodotti Apple in omaggio. Più amici inviti, più regali di lusso ricevi: non è molto più divertente del solito “porta un amico e risparmi”?

Come ottenere in regalo l’iPhone 15 con SelfyConto

Aprire il conto SelfyConto è facile. Vai sul sito ufficiale di Banca Mediolanum, segui la semplice procedura online e il conto sarà subito attivo. Se poi usi lo SPID, la procedura è ancora più rapida.

Ma perché proprio SelfyConto? Oltre al canone zero per 12 mesi e alle spese ridotte per carta di credito e bonifici, è un conto che ti offre tanto altro. Una carta di debito gratuita e prelievi senza costi aggiuntivi in tutta l’area euro. Lo so che ti interessa la promozione con omaggio. Ecco come funziona:

2 amici: Apple Watch SE 2 da 40 mm

4 amici: iPad 10 64 GB

6 amici: iPhone 15 da 128 GB

Ecco, adesso hai capito come funzione. Adesso, non ti resta che aprire il conto: in regalo l’iPhone 15.