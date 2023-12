Con Spusu la telefonia mobile non è mai stata così conveniente

Conosci Spusu? Si tratta di una compagnia che ha rivoluzionato il concetto di telefonia mobile, proponendo tariffe super convenienti e una copertura sul territorio italiano che raggiunge ben il 99,7% grazie all’appoggio sulla rete WindTre.

Ma abbiamo parlato di costi bassissimi. Proprio così. Nel prossimo paragrafo andiamo a vedere nel dettaglio le tariffe, ma intanto un consiglio: vuoi accedere all’offerta Spusu? Non perdere un minuto di più. L’offerta, infatti, scadrà il 31/12: inizia il nuovo anno con una tariffa mobile a costi così bassi da essere da record!

Ecco perché l’offerta mobile di Spusu è da non perdere

1, 100, 10 e 150 sono i quattro pacchetti Spusu che propone la giovane compagnia telefonica (nata solo nel 2015). Ognuna risponde a specifiche esigenze e hanno costi a dir poco irrisori. Basti pensare, infatti che parliamo di prezzi che fluttuano da 3,98 Euro a 9,98 Euro.

Guardiamo ora da vicino i 4 pacchetti.

Spusu 1 : 1 GB, 100 minuti, 100 SMS + 2 GB riserva a 3,98 Euro al mese . Chiamate incluse verso i fissi e i mobili d’Italia, dell’UE e del Regno Unito senza scatto alla risposta; hai minuti, SMS e fino a 1 GB in roaming UE e nel Regno Unito; segreteria telefonica e servizi di reperibilità inclusi; cambio tariffa gratuito, nessun vincolo e nessuna penale.

: 1 GB, 100 minuti, 100 SMS + 2 GB riserva . Chiamate incluse verso i fissi e i mobili d’Italia, dell’UE e del Regno Unito senza scatto alla risposta; hai minuti, SMS e fino a 1 GB in UE e nel Regno Unito; segreteria telefonica e servizi di reperibilità inclusi; cambio tariffa gratuito, e nessuna penale. Molto interessante anche Spusu 10 : 10 GB, 1000 minuti, 200 SMS, +20 GB riserva a 4,98 Euro al mese. Minuti, SMS e fino a 4,54 GB in roaming UE e nel Regno Unito

: 10 GB, 1000 minuti, 200 SMS, +20 GB riserva a 4,98 Euro al mese. Minuti, SMS e fino a 4,54 GB in UE e nel Regno Unito Spusu 100 : 100 GB, 2.000 minuti, 500 SMS, + 200 GB riserva a 5,98 Euro al mese . Anche in questo caso sono incluse le chiamate incluse verso i fissi e i mobili d’Italia, dell’UE e del Regno Unito senza scatto alla risposta. Hai minuti, SMS e fino a 5,45 GB in roaming UE e nel Regno Unito

: 100 GB, 2.000 minuti, 500 SMS, + 200 GB riserva . Anche in questo caso sono incluse le chiamate incluse verso i fissi e i mobili d’Italia, dell’UE e del Regno Unito senza scatto alla risposta. Hai minuti, SMS e fino a 5,45 GB in UE e nel Regno Unito Infine Spusu 150, ideale per chi vuole di più. Il costo è di 9,98 Euro, ma l’offerta contiene tutto ciò che un utente può desiderare: 150 GB, 2.000 minuti, 500 SMS, + 300 GB riserva. minuti, SMS e fino a 9,09 GB in roaming UE e nel Regno Unito.

Cosa sono i Giga riserva?

Tutti i minuti, gli SMS e dati che non consumi vengono trasformati in megabyte e li avrai a disposizione nella tua riserva dati sotto forma di GB a partire dal mese successivo. I Giga riserva non scadono mai!

Passa subito a Spusu: in questo momento si tratta di tariffe tra le più basse che il mercato sta proponendo in questo momento.

