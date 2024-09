Con un cloud a vita metti al sicuro i tuoi ricordi: ora è in offerta

Se non vuoi rischiare di perdere i tuoi ricordi, proteggili con un cloud a vita. La soluzione più indicata e conveniente è quella proposta da Internxt, che garantisce che documenti e foto siano protette in uno spazio di archiviazione crittografato sicuro al 100%.

Con Internxt i tuoi file più importanti saranno sempre disponibili in pochissimi clic e lontani da sguardi indiscreti. Interessato? Allora approfitta della promozione in corso per ottenere fino al 78% di sconto sui piani di abbonamento a vita, con opzioni dai 2 TB ai 10 TB!

I tuoi ricordi sono al sicuro con il cloud a vita Internxt

Internxt è uno dei migliori servizi di cloud storage disponibili attualmente online. Questo per via del fatto che possiede caratteristiche avanzate. Una fra tutte? La crittografia AES-256 a zero conoscenza, in grado di garantire massima trasparenza e sicurezza. La cosa bella è che nemmeno Internxt stesso potrà accedere ai tuoi dati!

Altra peculiarità di questo tool è la sua velocità senza limiti: merito dei suoi server veloci, distribuiti su tutta L’Ue. Da menzionare anche un’altra funzionalità molto interessante, ovvero la ridondanza integrata: si tratta della possibilità di creare backup dei dati su svariati server distribuiti in vari paesi europei. I tuoi dati perciò non andranno persi, nemmeno in caso di catastrofi.

Parliamo adesso delle offerte con sconti fino al 78% su tutti i piani cloud a vita. Eccole nel dettaglio:

2 TB 198 euro invece di 900 euro

5 TB 418 euro invece di 1900 euro

10 TB 638 euro invece di 2900 euro

Tutti i piani offrono garanzia di rimborso entro 30 giorni dall’acquisto, utile per testare il servizio. Se vuoi avere la panoramica completa, vai sulla pagina dedicata all’offerta cliccando sul box qui sotto.