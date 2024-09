Con Vodafone Fibra navighi velocissimo a soli 25,90 Euro al mese

Vodafone continua a distinguersi nel panorama delle telecomunicazioni italiane con una nuova offerta imperdibile: navigare alla massima velocità possibile a soli 25,90 euro al mese. Si tratta di una proposta pensata per chi cerca una connessione internet affidabile, veloce e a un prezzo competitivo, ideale per rispondere alle esigenze di famiglie e professionisti.

L’offerta di Vodafone si caratterizza per una connessione in fibra ottica che garantisce velocità di navigazione elevatissime, fino a 2.5 Gbps, con la massima stabilità possibile. Che si tratti di streaming in alta definizione, gaming online o smart working, la rete Vodafone permette di gestire tutte queste attività senza interruzioni o rallentamenti. A soli 25,90 euro al mese, Vodafone combina qualità e convenienza, offrendo una soluzione che soddisfa le esigenze di chi cerca prestazioni di alto livello a un prezzo estremamente competitivo.

Scegli Vodafone: un mondo di vantaggi ti aspetta

La velocità della rete Vodafone è ideale per chi ha bisogno di gestire più dispositivi contemporaneamente senza perdere in prestazioni. Il pacchetto prevede infatti la fibra FTTH (Fiber to the Home), che porta la connessione direttamente a casa, offrendo un’esperienza di navigazione stabile e sicura anche in presenza di molti dispositivi collegati.

l’offerta include il modem di ultima generazione, Vodafone Station, che assicura una copertura Wi-Fi eccellente in tutta la casa. Grazie alla tecnologia Wi-Fi Optimizer, il modem regola automaticamente la distribuzione della rete, evitando interferenze e ottimizzando la connessione in ogni angolo dell’abitazione.

Nessun costo nascosto e attivazione semplice

Con l’offerta di Vodafone a 25,90 euro al mese, non ci sono costi nascosti. Il prezzo è trasparente e comprende sia il modem che l’attivazione del servizio. Inoltre, l’attivazione è rapida e semplice: un tecnico specializzato si occuperà di portare la fibra direttamente nella tua abitazione, garantendo una configurazione ottimale fin dal primo giorno.