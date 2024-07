Conto a canone zero, 200€ di Buono Amazon e consulenza in filiale: solo con Credem

L’offerta estiva di Credem rappresenta l’occasione giusta per tutti i risparmiatori alla ricerca di un nuovo conto corrente online che, all’occorrenza, garantisca anche la possibilità di ottenere supporto in filiale. L’opzione da considerare è il Conto Credem Link a canone zero.

In via promozionale, questo conto garantisce ai nuovi clienti Credem la possibilità di ottenere un Buono Amazon da 200 euro in regalo. Per ottenere il buono è sufficiente inserire il codice promo SUMMER200 al momento dell’apertura (nella pagina che apparirà dopo aver premuto “Apri il conto ora” sul sito di Credem).

Una volta completata l’apertura del conto corrente, per ottenere il Buono Amazon, sarà sufficiente accreditare stipendio/pensione sul conto oppure raggiungere 1.000 euro di spese con carta di debito (una delle due condizioni deve essere raggiunta entro il 22 settembre).

Per richiedere l’apertura del conto basta seguire la procedura online tramite il sito Credem, linkato qui di sotto. La promo termina il prossimo 31 di luglio.

Conto Credem Link: 200€ di Buono Amazon, canone zero e molto altro

Con Credem Link è possibile accedere a un conto corrente con le seguenti caratteristiche:

canone zero , senza alcun requisito da rispettare

, senza alcun requisito da rispettare carta di debito Credemcard Internazionale Mastercard con canone zero per 12 mesi (poi 1,5 euro al mese); la carta è utilizzabile anche con i principali wallet digitali; il prelievo è gratuito da ATM Credem a tempo indeterminato (per il primo anno anche da ATM di altre banche in area euro); in alternativa è possibile richiedere la carta di debito Credemcard su circuito nazionale Pagobancomat a canone zero;

con canone zero per 12 mesi (poi 1,5 euro al mese); la carta è utilizzabile anche con i principali wallet digitali; il a tempo indeterminato (per il primo anno anche da ATM di altre banche in area euro); in alternativa è possibile richiedere la carta di debito Credemcard su circuito nazionale Pagobancomat a canone zero; possibilità di richiedere la carta di credito Ego Classic con canone di 39 euro/anno (azzerabile raggiungendo quota 6.000 euro di spesa in 12 mesi)

con canone di 39 euro/anno (azzerabile raggiungendo quota 6.000 euro di spesa in 12 mesi) bonifici online con commissione di 0,5 euro

possibilità di accedere al Conto Deposito con interessi al 3,5% per 6 mesi

con interessi al 3,5% per 6 mesi team di consulenti Credem a disposizione del cliente, sia in filiale che da remoto

Per accedere alla promo e aprire Conto Credem Link con 200 euro di Buono Amazon (grazie al codice sconto SUMMER200) basta raggiungere il sito della banca, tramite il link qui di sotto. L’offerta termina il 31 luglio prossimo.