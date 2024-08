Conto a zero spese con carta di credito e 100€ di Buono Amazon: ci pensa ING

È il momento giusto per scegliere Conto Corrente Arancio Più di ING e aprire, in questo modo, un conto corrente a zero spese, ricco di vantaggi e con la possibilità di ottenere (facilmente) un Buono Amazon da 100 euro in regalo da usare per i propri acquisti sullo store.

La promozione è accessibile direttamente tramite il sito di ING, completando l’apertura del conto tramite una semplice procedura online e inserendo il codice ING2024, nel campo dedicato ai codici promozionali, oltre che andando a richiedere la carta di debito.

Il conto in questione ha canone azzerabile a tempo indeterminato e mette a disposizione prelievi gratis con carta di debito, la carta di credito, senza costi aggiuntivi, e i bonifici istantanei senza commissioni. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Conto Corrente Arancio Più: ecco perché conviene

Il conto proposto da ING include le seguenti caratteristiche:

canone di 5 euro con possibilità di azzeramento a tempo indeterminato con accredito dello stipendio/pensione oppure con accredito mensile di almeno 1.000 euro

di 5 euro con possibilità di con accredito dello stipendio/pensione oppure con accredito mensile di almeno 1.000 euro carta di debito inclusa con prelievi gratis in tutta l’area euro

possibilità di richiedere la carta di credito , con plafond di 1.500 euro e possibilità di rateizzare le spese, e la carta prepagata a canone zero

, con plafond di 1.500 euro e possibilità di rateizzare le spese, e la a canone zero possibilità di utilizzare i wallet digitali con carta di debito e carta di credito

bonifici istantanei senza commissioni

100 euro di Buono Amazon in regalo; per ottenere il buono basta aprire il conto con codice ING2024 e richiedere la carta di debito; successivamente bisogna raggiungere quota 500 euro di transazioni con carta di debito entro il 29 novembre (i dettagli completi sulla promo sono disponibili tramite il sito di ING

Per aprire il conto corrente è sufficiente seguire il link qui di sotto.