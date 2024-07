Conto a zero spese e iPhone 15 in regalo portando i propri amici con Mediolanum

È il momento giusto per aprire SelfyConto di Banca Mediolanum. Il conto online proposto dall’istituto milanese è disponibile con canone zero per un anno (invece di 3,75 euro al mese) e sempre azzerato per i clienti Under 30. Per chi sceglie Mediolanum, inoltre, ci sono prelievi e bonifici gratis ed è possibile richiedere l’emissione della carta di credito, con un costo di 1 euro al mese.

A rendere ancora più interessante SelfyConto troviamo la promo “porta un amico“. Dopo aver aperto il conto, infatti, è possibile invitare amici a Banca Mediolanum. In base al numero di amici invitati che apriranno il conto corrente sarà possibile ottenere un prodotto Apple in omaggio.

Raggiungendo la soglia di 6 amici, ad esempio, si riceverà un iPhone 15 in regalo. Per aprire SelfyConto basta raggiungere il sito ufficiale di Banca Mediolanum tramite il box qui di sotto.

SelfyConto di Banca Mediolanum: perché sceglierlo

Con SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile ottenere un conto a canone zero per un anno con carta di debito gratuita e la possibilità di sfruttare prelievi e bonifici senza commissioni. C’è anche la carta di credito, con un canone di appena 1 euro al mese e plafond di 1.500 euro, richiedibile da tutti i clienti.

Come detto in precedenza, con la promo “porta un amico” è possibile ottenere un prodotto Apple in regalo in base al numero di amici invitati che sceglierà Banca Mediolanum. Ecco i tre prodotti disponibili in regalo:

Apple Watch SE con 2 amici invitati che passano a Mediolanum

con 2 amici invitati che passano a Mediolanum iPad 10 con 4 amici invitati che passano a Mediolanum

con 4 amici invitati che passano a Mediolanum iPhone 15 con 6 amici invitati che passano a Mediolanum

Per aprire il conto corrente basta seguire il link qui di sotto. Completata l’apertura, sarà possibile invitare amici e sfruttare i vantaggi della promozione per ricevere un prodotto Apple in regalo.