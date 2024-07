Conto Arancio ING è la scelta perfetta se vuoi una carta di credito

Se sei alla ricerca di un conto online che ti offra una carta di credito, il Conto Corrente Arancio Più di ING è una delle migliori opzioni disponibili. Questo conto corrente include sia una carta di debito che una carta di credito Mastercard Gold senza costi aggiuntivi. Inoltre, garantisce prelievi gratuiti sia in Italia che in Europa, e il canone del conto viene azzerato con l’accredito mensile dello stipendio.

Con il conto Arancio ING hai una carta di credito e tanti altri vantaggi

Uno dei principali punti di forza del Conto Corrente Arancio Più è la carta di credito Mastercard Gold a canone zero. Questa carta è perfetta per acquisti online e in negozio, e supporta i pagamenti contactless, Apple Pay e Google Pay. Inoltre, è altamente personalizzabile: gli utenti possono scegliere il proprio PIN e visualizzarlo in qualsiasi momento. La carta offre anche la possibilità di impostare limiti di spesa e pagare in rate grazie all’opzione Pagoflex.

Adesso poi c’è un’opportunità veramente da cogliere! Aprendo un Conto Corrente Arancio Più entro il 9 settembre 2024 e utilizzando il codice promozionale ING2024, è possibile ottenere fino a 100 euro in buoni regalo Amazon. Per ricevere il primo buono da 50 euro, è necessario attivare la carta di debito e fare un acquisto di qualsiasi importo. Il secondo buono da 50 euro viene erogato dopo aver speso almeno 500 euro con la carta entro il 29 novembre 2024.

La sicurezza è un altro aspetto importante della carta di credito di ING. Gli acquisti possono essere autorizzati tramite l’app ufficiale, che permette anche di mettere in pausa la carta in caso di smarrimento o furto. La richiesta della carta di credito può essere effettuata al momento dell’apertura del conto, rendendo il processo semplice e immediato.

In conclusione, il Conto Corrente Arancio Più di ING rappresenta una scelta eccellente per chi desidera un conto corrente con una carta di credito senza costi aggiuntivi. Con numerosi vantaggi e offerte speciali, oltre alla sicurezza e alla flessibilità offerta dalle funzionalità della carta, è un’opzione da considerare seriamente.

Per ulteriori dettagli e per aprire il conto, visita il sito ufficiale di ING.