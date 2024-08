Conto aziendale Blank: 4 mesi di prova gratuita per un'offerta completa

La scelta del conto aziendale non può che prendere in considerazione il conto di Blank, società del Gruppo Crédit Agricole, sempre più punto di riferimento per piccole e medie aziende oltre che per liberi professionisti. Con Blank, infatti, è possibile accedere a un conto aziendale personalizzabile, con 3 piani tra cui scegliere e la possibilità di sfruttare una prova gratuita di 4 mesi, senza alcun vincolo. Per accedere al servizio è sufficiente visitare il sito ufficiale di Blank, accessibile di seguito.

Conto aziendale: con Blank la scelta più conveniente, con 4 mesi gratis

Con Blank è possibile accedere a un conto aziendale ricco di vantaggi, con la possibilità di scegliere tra tre diversi piani:

Offerta Essenziale da 9 euro al mese + IVA

da 9 euro al mese + IVA Offerta Comfort da 17 euro al mese + IVA

da 17 euro al mese + IVA Offerta Completa da 39 euro al mese + IVA

Tutte e tre le versioni del conto di Blank sono disponibili con 4 mesi gratis, senza vincoli di alcun tipo. C’è sempre la carta di debito Visa Business, con possibilità di ottenere massimali maggiori scegliendo i piani Comfort e Completa. Con l’offerta Essenziale è possibile accedere a 30 bonifici SEPA al mese oltre che alle assicurazioni viaggio, malattia e incidenti e uso fraudolento della carta.

Scegliendo i piani Comfort e Completa, inoltre, il servizio diventa più ricco, con la possibilità di arrivare ai bonifici illimitati oltre che di aggiungere ulteriori coperture assicurative come le assicurazioni per il mantenimento del reddito, l’assistenza stradale in Europa e l’assistenza media e alla persona.

Per iniziare la prova gratuita di 4 mesi del conto aziendale di Blank è sufficiente raggiungere il sito ufficiale, disponibile premendo sul box qui di sotto. Una volta raggiunto il sito ufficiale di Blank, sarà sufficiente scegliere il piano da provare gratis e completare l’apertura del conto corrente, seguendo una semplice procedura online.