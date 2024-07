Conto aziendale online: i vantaggi di Revolut Business

Se hai da poco aperto una nuova attività, o sei insoddisfatto del tuo vecchio conto, ti segnaliamo Revolut Business, il conto aziendale online promosso dalla fintech britannica Revolut, che si rivolge in particolare a start-up, aziende ambiziose e liberi professionisti. Offre pagamenti internazionali, conti multivaluta e strumenti intelligenti per le spese, per una piattaforma completa creata appositamente per la gestione finanziaria di qualsiasi attività.

Oltre 10.000 nuove attività ogni mese, più di 25 valute supportate, con 130.000 carte emesse ogni mese e più di 100 nazioni supportate per i pagamenti: sono solo alcuni dei numeri del conto Business di Revolut, il cui tasso di adozione tra le aziende di tutto il mondo rimane elevatissimo.

I vantaggi di Revolut Business

Con Revolut Business si può contare su un conto aziendale che consente di effettuare e ricevere pagamenti in tutto il mondo. Gli imprenditori hanno modo di inviare denaro all’estero senza difficoltà o problemi di sorta, con l’accesso ai propri fondi in più di 25 valute.

A proposito dei pagamenti, si ha la possibilità di pagare dipendenti e fornitori in pochi secondi sfruttando ottimi tassi. Tra i nuovi metodi di pagamento proposti si annoverano i link di pagamento e i Revtag, identificativi univoci che i clienti di Revolut hanno la facoltà di usare per l’invio e la ricezione di denaro.

Il conto include inoltre carte di debito aziendali fisiche e virtuali, per una maggiore autonomia dei dipendenti. I titolari dell’azienda possono poi gestire sia le spese che le autorizzazioni da un unico posto, elemento questo che si rivela molto utile quando si ha un team.

L’iscrizione a Revolut Business è disponibile su questa pagina del sito ufficiale Revolut, dove è possibile avere maggiori informazioni su caratteristiche e prezzi.