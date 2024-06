Conto con prelievi e bonifici istantanei gratis: questa è la scelta più conveniente

Il Conto HYPE Next è la soluzione giusta per tutti i risparmiatori alla ricerca di un conto corrente ricco di vantaggi e con costi ridotti. Questa soluzione, infatti, mette a disposizione la carta di debito Visa con prelievi gratis oltre ai 10 bonifici istantanei gratuiti ogni mese e a una serie di polizze assicurative (acquisti, riparazione elettrodomestici e assistenza medica). Il conto offre un’operatività completa, con la possibilità anche di accesso a servizi aggiuntivi, come prestiti personali.

Tutto è incluso nel canone di 2,90 euro al mese. Per richiedere l’apertura del conto corrente basta visitare il sito ufficiale di HYPE e avviare una veloce procedura online. Utilizzando il codice promozionale CIAOHYPER si riceverà un bonus di 20 euro. Per completare la procedura di apertura è sufficiente avere a disposizione un documento di identità in corso di validità.

Conto HYPE Next con prelievi gratis: la scelta giusta per un nuovo conto

Con Conto HYPE Next è possibile accedere a un conto corrente ricco di vantaggi a fronte di un canone di appena 2,90 euro al mese. Questo conto garantisce un’operatività completa sfruttando i canali digitali della banca. Con HYPE è possibile sfruttare:

la carta di debito Visa, utilizzabile anche con Google Pay e Apple Pay

prelievi gratis in Italia

bonifici ordinari gratuiti oltre a 10 bonifici istantanei gratis

oltre a polizze assicurative incluse

accesso a servizi aggiuntivi come i prestiti personali, a partire da 1.000 euro

HYPE Next è, quindi, un conto completo, ricco di vantaggi e con un costo ridotto. Si tratta della soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un conto vantaggioso e in grado di offrire un’operatività completa, sia come conto principale che come conto secondario, da utilizzare per gestire le spese giornaliere. Per richiederne l’apertura basta seguire il link qui di sotto.