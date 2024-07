Conto Corrente Arancio diventa ancora più conveniente con i Buoni Regalo Amazon

Se c’è qualcosa che fa rizzare le antenne di tutti gli amanti dello shopping online, sono i Buoni Regalo Amazon. Se a questi aggiungi la possibilità di ottenere un bel po’ di euro aprendo il conto corrente, allora sei nel posto giusto. ING porta questa novità da capogiro con il suo Conto Corrente Arancio Più, che è praticamente privo di spese.

Questo conto online di ING infatti non solo ti offre ZERO costi nascosti, ma anche una carta di credito gratuita e prelievi gratis sia in Italia che in Europa.

100 euro di Buoni Regalo Amazon senza fatica

Ora, veniamo al nocciolo della questione. Aprendo il Conto Corrente Arancio Più con il codice ING2024 entro il 9 settembre, avrai l’opportunità di ricevere fino a 100 euro in buoni. Ecco gli esatti passaggi da seguire:

apri il conto utilizzando il codice promozionale;

seleziona la carta di debito Mastercard durante la fase di apertura;

durante la fase di apertura; attiva il conto tramite bonifico di qualsiasi importo, anche di un solo euro.

Dopo aver completato queste formalità, attiva la tua carta di debito Mastercard con un acquisto, sia online che in negozio. Una volta fatto, scatta l’idoneità per ottenere il primo buono Amazon da 50 euro.

Tutto qui? Neanche per sogno! Ora devi solo utilizzare la tua carta di debito per raggiungere una spesa totale di almeno 500 euro entro il 29 novembre. Così facendo, riceverai un secondo buono Amazon da 50 euro, portando il totale a un bel centinaio di euro.

Se pensi che l’apertura di un conto corrente sia una pratica noiosa e burocratica, ripensaci. Con il Conto Corrente Arancio Più puoi farlo comodamente dal tuo divano. Magari anche adesso, così potrai sbrigarti per ottenere i tuoi Buoni Regalo Amazon.