Conto Corrente Arancio e carta di credito: scopri i vantaggi, inclusi i buoni Amazon

Fra le tante offerte bancarie, Conto Corrente Arancio Più di ING è uno dei conti più convenienti. Non solo offre la carta di credito Mastercard gratuitamente, ma la promo attuale permette ai nuovi utenti di ricevere fino a 100 euro in buoni Amazon. Una promozione che fa gola, non solo per gli amanti dello shopping online, ma per chiunque sia alla ricerca di vantaggi concreti e risparmi tangibili.

Carta di credito e buoni Amazon: i vantaggi del Conto Corrente Arancio Più

Conto Corrente Arancio Più è un conto online semplice e pieno di vantaggi. Quello che rende ancora più interessante l’offerta di ING è la possibilità di ottenere fino a 100 euro in buoni Amazon. Per farlo, basta aprire il conto entro il 9 settembre, seguendo alcune semplici istruzioni.

Innanzitutto, è necessario inserire il codice promozionale ING2024 durante la registrazione e scegliere la carta di debito Mastercard. Un bonifico, anche simbolico di 1 euro, sarà sufficiente per attivare il conto. Non appena il conto e la carta di debito sono attivi, basta effettuare un primo acquisto per ricevere un buono Amazon del valore di 50 euro.

Per ottenere, invece, il secondo buono di 50 euro, basta spendere almeno 500 euro con la carta di debito Mastercard entro il 29 novembre. Tutto questo mantenendo il conto attivo con saldo minimo di 200 euro.

Accreditando poi lo stipendio, la pensione o effettuando entrate mensili di almeno 1.000 euro, il canone del conto viene azzerato per sempre. Inoltre, i prelievi sono gratuiti sia in Italia che in Europa e la carta Mastercard Gold è senza canone. Quando si dice il vero risparmio.

Per aprire il conto, basta entrare nella pagina ufficiale di ING. Tra carta di credito gratuita, prelievi senza spese e fino a 100 euro in buoni Amazon, c’è davvero più di un motivo per scegliere Conto Corrente Arancio Più di ING.