Conto corrente Arancio: ecco come ottenere 100 euro in Buoni Regalo Amazon

Stai sognando 100 euro in Buoni Regalo Amazon? Se apri il Conto Corrente Arancio Più di ING potresti ottenerli. In che modo? Te lo spieghiamo noi.

Per cominciare, devi aprire il Conto Corrente Arancio Più online entro il 9 settembre 2024. Mentre lo fai, devi usare il codice promozionale ING2024 e richiedere la Carta di Debito Mastercard. Adesso sei a metà strada verso il paradiso dello shopping. La promozione è infatti divisa in due trance: il primo regalo da 50 euro lo ricevi semplicemente attivando il conto e facendo un acquisto entro il 29 novembre 2024. Niente di più facile. Invece, il secondo buono da 50 euro sarà tuo se spendi almeno 500 euro tramite la carta di debito. Devi farlo, però, entro il 31 dicembre 2024.

100 euro in Buoni Regalo Amazon, ma anche altri vantaggi

Ci sono anche altri vantaggi connessi all’apertura del Conto Corrente Arancio Più. Se accrediti lo stipendio o dimostri entrate ricorrenti di almeno 1.000 euro al mese, o se mantieni un saldo di almeno 3.000 euro, il tuo canone mensile resta a zero oltre i 12 mesi dell’attuale promozione.

Tutti i prelievi presso gli ATM italiani ed europei sono gratuiti, così come i bonifici SEPA online. Hai anche la possibilità di personalizzare il PIN della carta direttamente dall’app di ING. Insomma, come vedi ci sono tanti vantaggi in questo conto.

Se non ti interessano i buoni acquisto, potresti prendere in considerazione il Conto Corrente Arancio Light. Non ha canoni mensili, ma le singole operazioni dovrai pagarle. Perfetto se preferisci la modalità “pago solo quel che uso”.

Non perdere l’occasione di fare il pieno di 100 euro in Buoni Regalo Amazon grazie a ING. Un’opportunità così non capita ogni giorno, quindi meglio se ne approfitti.